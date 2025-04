I fan di Zeudi, ex concorrente del Grande Fratello, hanno dato il via ad una nuova iniziativa. Hanno regalato una…

I fan di Zeudi, ex concorrente del Grande Fratello, hanno dato il via ad una nuova iniziativa. Hanno regalato una capra alla loro beniamina e l’hanno chiamata Hele.

I fan di Zeudi le regalano una capra

L’amore dei fan per Zeudi Di Palma, ex concorrente del Grande Fratello, ha raggiunto livelli decisamente inaspettati… A quanto pare non bastava la raccolta fondi per donarle i 50 mila euro del montepremi che non è riuscita a vincere.

Nelle ultime ore, infatti, è diventata virale l’iniziativa di alcuni suoi sostenitori che hanno deciso di farle un regalo davvero particolare: una capra. Sì, avete capito bene.

Pare che l’idea sia nata da un utente di X, che ha pensato di omaggiare la propria beniamina in questo modo, coinvolgendo altri fan di Zeudi, anche nella scelta del nome.

Per decidere come si sarebbe chiamata, infatti, è stato aperto un sondaggio. Le opzioni proposte erano tre: Hele, chiaro riferimento a Helena; Miss, per ricordare il passato da Miss Italia di Zeudi; e Ssseudi, che ricorda vagamente come Helena la chiamava nella casa del GF.

Alla fine, la vittoria è andata a Hele, che ha conquistato la maggioranza dei voti. Zeudiners, Zelena e non solo hanno subito riempito i social di commenti ironici verso Zeudi e la sua nuova capretta.

L’iniziativa ha fatto comunque molto discutere. C’è chi ritiene che sia tutto uno scherzo e non sia stata acquistata nessuna capra per l’ex Miss Italia, chi afferma che sia un gesto irrispettoso per tutte le persone coinvolte e per l’animale stesso.

Alcuni di sono domandati, infatti, dove Zeudi potrebbe tenere l’animale, e se, qualora tutto ciò fosse vero, abbia un posto adatto per la capra, in cui possa vivere serena.