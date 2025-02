In queste ore a stroncare Alessandro Cattelan è stato Giancarlo Magalli. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni del conduttore, che stanno già facendo il giro del web.

Giancarlo Magalli contro Alessandro Cattelan

Quest’anno, dopo una lunga pausa, a tornare in onda è stato il DopoFestival, il famoso programma che fa da cornice al Festival di Sanremo. A prendere in mano le redini della trasmissione stavolta è stato Alessandro Cattelan, che ha ottenuto un enorme successo e puntata dopo puntata ha svolto un lavoro impeccabile. Ma non solo. Il celebre presentatore, da anni nel cuore del pubblico, ha anche avuto modo di salire sul palco dell’Ariston, spalleggiando Carlo Conti (insieme anche ad Alessia Marcuzzi) durante la finale della kermesse musicale.

LEGGI ANCHE: Gaia, il coreografo del suo video diventa virale sui social

In molti intanto sognano già di vedere Alessandro Cattelan al Festival come conduttore e non è escluso che in futuro per lui possa arrivare questa grande opportunità. Nelle ultime ore però è accaduto qualcosa di inaspettato. Nel corso di una recente intervista infatti a spendere dure parole sul presentatore è stato Giancarlo Magalli, che ha letteralmente stroncato Cattelan. Queste le sue dichiarazioni in merito, che ovviamente in breve hanno fatto il giro del web:

“Cattelan è un esempio di accanimento terapeutico. In Italia non ce ne sono altri. Si accaniscono nel lanciarlo, lo lanciano in continuazione. Gli fanno presentare tutto. Però purtroppo il suo pubblico è rimasto su un’altra rete”.

Il tenerissimo giudizio di Magalli su Cattelan! pic.twitter.com/l3FJ8gnGFu — Massimo Falcioni (@falcions85) February 19, 2025

Pochi giorni fa nel mentre, nel corso della conferenza stampa della finale di Sanremo, lo stesso Alessandro Cattelan ha rotto il silenzio in merito all’eventualità di condurre il Festival in futuro. In merito il presentatore, senza giri di parole, ha dichiarato: “Per ognuno di noi presentare Sanremo è una bella medaglia ma non è la cosa che ti spinge ad alzarti la mattina. Se succederà benissimo, altrimenti si continua a lavorare”.