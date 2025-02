Al Festival di Sanremo 2025 torna anche Gaia Gozzi con Chiamo io chiami tu: testo, significato della canzone in gara e chi l’ha scritta.

Chiamo io chiami tu testo canzone Gaia

Ha esordito a Sanremo nel 2021, oggi dopo essere stata anche ospite nella serata delle cover lo scorso anno, Gaia torna al Festival con Chiamo io chiami tu. Una frase che nel brano viene ripetuta con frequenza. Il pezzo si candida a essere uno dei tormentoni della kermesse canora.

La canzone della Gozzi è pop con tratti latineggianti, ma conosciamo il testo? Ecco un piccolo stralcio ripreso da TV Sorrisi e Canzoni:

“Solo io solo tu

Tanto non ne vale la pena

Chissà dove sei

Dove dove dove dove

E ogni volta che stiamo così

Non serve a niente

Tanto è sempre lunedì

Lo stesso film

Non mi aspettare

Non ti scordare

Di me mai più

Chiamo io, chiami tu”

Il testo della canzone Chiamo io Chiami tu di Gaia chi l’ha scritto? Tra gli autori figura non solo la Gozzi ma anche di D. Petrella (che si occupa anche della parte musicale) e S. Tognini.

Significato Chiamo io chiami tu di Gaia

Il testo e gli autori di Chiamo io chiami tu di Gaia l’abbiamo già visto, ma il significato di questa canzone qual è?

“È una canzone che racconta la condizione del limbo. Nel senso che delle volte presi dalle nostre insicurezze, abbiamo il timore di ricevere anche un immaginario diverso da quello che ci eravamo prefissati evitando di agire. O alzare quella cornetta e chiamare. Di essere più coraggiosi con le nostre sensazioni e sentimenti”, ha detto a RaiPlay la cantante.

L’artista ha ammesso che nei suoi brani c’è sempre qualcosa di autobiografico.

Le prime parole di Gaia pre Sanremo 2025

RaiPlay ha intercettato Gaia prima del Festival di Sanremo per scoprire le sue emozioni in vista di questo importante evento. Ha ricordato che per lei il 2024 è un anno piuttosto speciale, che le ha dato tanto.

E a proposito del brano ha aggiunto ancora: “Si tratta di una canzone leggera ma tormentata, movimentata ma emotiva”.

Alla domanda di una probabile vittoria, non vuole pensarci al momento, le sembra un qualcosa di davvero troppo grande, ma è felice di trovarsi al Festival. Vada come vada. Poi ha ringraziato Carlo Conti, augurando un buon Sanremo a tutti!

I Big a Sanremo 2025

Anche questo Festival di Sanremo 2025 abbraccia più generazioni e ce n’è davvero per tutti i gusti.. e generi musicali! Vediamo insieme chi sono i Big di quest’edizione:

Achille Lauro “Incoscienti giovani”, Bresh “La tana del granchio”, Brunori SAS “L’albero delle noci”. La lista dei partecipanti si allunga ancora con la presenza di: Clara “Febbre”, Coma_Cose “Cuoricini”, Elodie “Dimenticarsi alle 7”, Fedez “Battito”, Francesca Michielin “Fango in Paradiso”, Francesco Gabbani “Viva la vita”.

Gaia “Chiamo io chiami tu”, Giorgia “La cura per me”, Irama “Lentamente”, Joan Thiele “Eco”, Lucio Corsi “Volevo essere un duro”, Marcella Bella “Pelle diamante”, Massimo Ranieri “Tra le mani un cuore”, Modà “Non ti dimentico”, Noemi “Se t’innamori muori”, Olly “Balorda nostalgia”, Rkomi “Il ritmo delle cose”, Rocco Hunt “Mille volte ancora”.

Rose Villain “Fuorilegge”, Sarah Toscano “Amarcord”, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento “La mia parola”, Serena Brancale “Anema e core”, Simone Cristicchi “Quando sarai piccola”, The Kolors “Tu con chi fai l’amore”, Tony Effe “Damme ‘na mano”, Willie Peyote “Grazie ma no grazie”.

Non compare Emis Killa tra questi nomi perché si è ritirato dalla gara.

Le Nuove Proposte

Con il ritorno di Carlo Conti Big e giovani sono divisi in due categorie. Questi ultimi appartengono alle Nuove Proposte.

Ma ricordate chi è riuscito a staccare il pass per il Festival di Sanremo 2025? Ecco tutti i nomi: Alex Wyse “Rockstar”, Maria Tomba “Goodbye (Voglio good vibes)”, Settembre “Vertebre” e Vale LP e Lil Jolie “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”.