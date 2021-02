1 Giulia Salemi lascia il Grande Fratello Vip 5

Serata intensa questa sera al Grande Fratello Vip 5. Dopo scontri, chiarimenti e faccia e faccia, è stato il momento del verdetto del televoto. Come sappiamo a scontrarsi in nomination in questi giorni sono state Giulia Salemi e Stefania Orlando, e poco fa una delle due ha dovuto lasciare definitivamente la casa, a pochi giorni dalla finale.

Ad avere la peggio, venendo così eliminata, è stata così proprio la Salemi. Tuttavia l’influencer è stata sconfitta per pochi voti. Andiamo infatti a scoprire le percentuali del televoto.

Giulia Salemi ha infatti ottenuto il 47% dei voti, contro il 53% dei voti ottenuti da Stefania Orlando. La conduttrice ha così avuto modo di ritornare in casa, per la gioia di Tommaso Zorzi.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… GIULIA. #GFVIP pic.twitter.com/w1adtvP6KU — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2021

Giulia nel mentre, triste per aver lasciato Pierpaolo Pretelli, ha affermato che aspetterà l’uscita dell’ex Velino, per poter dare il via ufficialmente alla loro storia.