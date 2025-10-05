Risate assicurate con Garrison ad Amici 25, che si rende protagonista di una simpatica gaffe. L’ex insegnante e coreografo ha chiamato Mattia Zenzola cambiando il cognome in “Zenzero”. Inutile dire che sono scoppiati tutti a ridere.

La gaffe di Garrison ad Amici 25

Ha preso il via la prima vera gara di Amici 25 questo pomeriggio su Canale 5 e la prima ad esibirsi è stata Maria Rosaria, ballerina di Alessandra Celentano, che ha portato un pezzo di latino. Insieme a lei, Mattia Zenzola (vincitore di Amici 22). Tra i giudici Garrison e Kledi, che si sono ovviamente concentrati sulle prove di ballo.

Dopo l’esibizione, Maria De Filippi ha dato la parola a Garrison che ha voluto dire la sua a riguardo e giudicare quanto visto poco prima. Ed è qui che l’ex prof di Amici ha commesso una simpatica gaffe.

“Accanto a Zenzero che ruba il palco….”, ha detto Garrison facendo scoppiare tutti a ridere. Tra loro si sono tutti guardati, fino a che Maria De Filippi non si è permessa di intervenire e dire subito la sua. La conduttrice ha chiesto al coreografo a chi facesse riferimento:

“Ma chi è Zenzero?”, per poi scoppiare a ridere, mentre Alessandra Celentano in sottofondo ci ha riso su sottolineando che “No, quello è un’altra cosa”. Questo ha suscitato tante risate ad Amici 25 non solo tra gli insegnanti e gli allievi ma anche nel pubblico. E inutile dire che il momento è stato anche commentato in rete tra i fan della trasmissione.

Poco dopo, però, Garrison ha continuato e ha proseguito indisturbato non riuscendo a capire che cosa non andasse nelle sue parole: “Non è Zenzero? Zinzola…. Zenzola! Lui quando entra ruba la scena, quindi c’è sicuramente da lavorare ma sei stata brava”.

Una simpatica gaffe che probabilmente avrà strappato una risata anche allo stesso Mattia Zenzola, che in quel momento era appena tornato nel dietro le quinte.