Momento molto emozionante questo pomeriggio. Abbiamo assistito infatti a una bella standing ovation per Emiliano ad Amici 25. Il ragazzo ha solo 16 anni ma ha già conquistato il cuore da parte del pubblico.

La standing ovation per Emiliano

Questo pomeriggio su Canale 5, Amici 25 ci ha riservato non solo gaffe e momenti di tensione, ma anche una splendida coreografia realizzata da Emiliano. L’allievo ha solo 16 anni, come ci ha tenuto a dire la maestra Alessandra Celentano prima della sua performance.

LEGGI ANCHE: Garrison fa una gaffe e chiama Mattia Zenzola “Mattia Zenzero” e fa scoppiare tutti a ridere

Il ragazzo ha realizzato un pezzo sulle note di Paura mai di Ultimo. Esibizione molto intensa da parte del ballerino, che ha fin da subito scaldato il pubblico con accorati applausi e incoraggiamenti. Ma non solo, perché al termine tutti sono scattati in piedi con una bella standing ovation.

Molto soddisfatta si è detta la sua insegnante Alessandra Celentano. Il ballerino di Amici 25 ha sicuramente importanti margini di miglioramento, ma il suo talento è davvero indiscutibile. Sia Garrison che Kledi ne sono rimasti colpiti e proprio quest’ultimo ci ha tenuto a dire quanto segue:

“Mi colpisce la tua sensibilità puoi migliorare la tecnica ancora di più ma fai cose che io alla tua età mi sognavo“, ha detto il giudice esterno di questa puntata.

LEGGI ANCHE: Ballando con le Stelle e Tú sí que vales, gli ascolti di sabato 4 ottobre

Emiliano è rimasto molto colpito e non si aspettava tutto questo affetto da parte del pubblico e ha ringraziato per i bei complimenti ricevuti oggi in puntata ad Amici 25. Insomma c’è ancora tanto da lavorare, senza dubbio, ma se questo è l’inizio chissà cosa potrà riservarci ancora questo ragazzo.