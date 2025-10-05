Come già accaduto la scorsa settimana, c’è grande curiosità per scoprire gli ascolti di Ballando con le Stelle e Tú sí que vales. Dopo la seconda puntata come sarà andata? Ecco tutti i dati!

Gli ascolti di Ballando con le Stelle e Tú sí que vales

La sfida del sabato sera ha preso ufficialmente il via la scorsa settimana. Ad avere la meglio in quell’occasione è stato Tú sí que vales che pur partendo dopo e concludendosi prima ha registrato ascolti maggiori rispetto a Ballando con le Stelle.

La Rai dunque ha deciso di cambiare le carte in tavola e inserire come traino Affari Tuoi per poi lasciare spazio al programma di Milly Carlucci. Una mossa che non tutti probabilmente si aspettavano, ma avrà dato i suoi frutti? La conduttrice non si è detta preoccupata e non ama particolarmente i paragoni, anzi. Pensa che entrambe le reti stiano facendo un ottimo lavoro.

Ma ora scopriamo quindi cosa dicono i dati riportati da Davide Maggio e quali sono gli ascolti registrati da Ballando con le Stelle e da Tú sí que vales dopo la seconda puntata. Il dance show di Rai 1, che ha avuto anche come ospite Belen Rodriguez, ha registrato il 25,7% di share con 3.080.000 spettatori (dalle 21:27 alle 01:33).

Dall’altra parte invece il programma di Canale 5, che ha potuto godere anche del traino de La Ruota della Fortuna, ha ottenuto 3.933.000 spettatori e il 26,8% (dalle 21:29 alle 00:12).

Precedentemente invece Affari Tuoi ha potuto godere di 4.181.000 spettatori e di uno share del 23,9%, mentre dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.640.000 – 21.8%), La Ruota della Fortuna ha totalizzato 4.403.000 spettatori e 25,1% di share.

Ricordiamo come sempre che anche questa settimana c’è stato sempre un distacco per quanto riguarda gli orari, dato che Tú sí que vales su Canale 5 si è concluso, come già detto, prima rispetto alla trasmissione della Carlucci.