Un’ex allieva di Amici è finita in ospedale. Un gatto nero è caduto dal terzo piano e l’ha colpita in testa: cosa è successo e come sta oggi.

Amici, ex allieva colpita da un gatto

Mentre i più saranno intenti a leggere le anticipazioni del Serale di Amici 24 e scoprire chi sarà il prossimo eliminato, a Il Piccolo (quotidiano di Trieste) è stata riportata una storia, che ha davvero dell’incredibile e riguarda proprio un’ex allieva del talent show (uscì a un passo dal Serale). A primo impatto potrebbe sembrare la trama di un film, ma vi assicuriamo che è tutto vero.

Dobbiamo fare più di un passo indietro e tornare alla prima edizione di Amici, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Tra gli allievi c’era anche l’attrice e conduttrice triestina Zita Fusco, la quale ha vissuto un’esperienza assurda a Milano rivelata al giornale sopra citato.

Mentre si trovava in coda davanti a una rinomata pasticceria milanese, a un certo punto all’ex di Amici è caduto addosso un gatto nero di 7 chili. Ma esattamente cosa è successo?

“Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene”, ha spiegato la Fusco mentre descriveva gli attimi vissuti prima di realizzare che si trattasse di un gatto! Il marito, che era lì presente, ha descritto l’impatto del micio “come un mattone caduto giù”. Forse l’animale mentre camminava lungo una finestra o balcone ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto, coinvolgendo per l’appunto l’ex di Amici.

L’attrice ha raccontato al quotidiano l’assurda storia che l’ha coinvolta: “Me lo sono trovata addosso, ho visto il pelo nero, ho capito quindi che si trattava di un gatto caduto dall’alto”. Come detto si trattava di un gatto nero di sette chili, che le è piombato in testa.

Fortunatamente sul posto era presente un medico che ha prestato i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo tempestivo dell’ambulanza. Come da prassi Zita Fusco ha trascorso l’intera giornata in osservazione così da escludere gravi danni, in particolar modo al collo. Come raccontato l’ex di Amici ha subito un trauma cranico e tre giorni di prognosi.

Sollevata dal bollettino medico, Zita ha ammesso: “Poteva andarmi decisamente peggio. Se il gatto avesse avuto le unghie fuori mi avrebbe causato graffi e altre conseguenze che si sarebbero aggiunte al colpo, pesante”.

Il gatto, nonostante i traumi, è sopravvissuto all’impatto ed è stato recuperato dalla padrone che, incredula, l’ha riportato a casa. Non è chiaro come abbia fatto a cadere il felino, ma sta di fatto che si tratta di una storia davvero incredibile che Zita Fusco, ex di Amici, ha voluto raccontare.