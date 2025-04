È diventata virale in rete l’immagine di Santiago vestito esattamente come suo padre ad Affari Tuoi! I più hanno notato la somiglianza impattante tra il papà, conduttore della trasmissione di Rai 1 e suo figlio.

Il figlio di Stefano De Martino è la sua copia

Prosegue la cavalcata trionfale di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, dopo l’ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile. In attesa di scoprire quale sarà il futuro della trasmissione di Rai 2, il conduttore è ben concentrato sul gioco dei pacchi e su altri progetti lavorativi.

Intanto è diventata virale sui social una foto molto cara a Stefano De Martino e che lui stesso ha condiviso sui propri account ufficiali. L’amato presentatore Rai infatti ha pubblicato uno scatto che ritrae suo figlio Santiago. Come potete notare dallo screen che circola in rete c’è una particolarità che ha fatto sorridere gli utenti e affezionati telespettatori di Affari Tuoi.

Santiago infatti ha posato con la medesima espressione di suo papà in una foto precedente dedicata al programma. Ma non solo, perché indossa gli stessi abiti di Stefano De Martino. La somiglianza tra i due è davvero impattante. Da quel che si può notare anche le movenze sono molto simili.

La storia Instagram di Stefano De Martino

L’immagine sopra riportata ha avuto un riscontro più che positivo da parte dei supporter del conduttore.

Tra l’altro non molte settimane fa Belen Rodriguez ci ha regalato un piccolo momento di suo figlio Santiago. Per chi non lo sapesse, infatti, il primogenito di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è anche un ottimo cantante e musicista. La sua mamma piuttosto orgogliosa sui social ha condiviso infatti un breve video che mostrava Santiago alle prese con un brano durante un saggio di musica, mentre suonava la chitarra elettrica e cantava. Insomma una futura rockstar. Ora la foto nelle vesti di conduttore di Affari Tuoi, apprezzatissima da tutti.

È nata davvero una stella per il futuro?