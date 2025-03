A distanza di poco più di due settimane dalla partenza di Ne vedremo delle belle, Carlo Conti annuncia il cast ufficiale della prima edizione del suo nuovo programma.

Il cast del nuovo programma di Carlo Conti

Dopo il successo del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti sta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo programma, già attesissimo dal grande pubblico. Il presentatore infatti lancerà la prima edizione di Ne vedremo delle belle, una trasmissione che promette di fare la storia. Ma di cosa si parlerà in questo nuovo format che ha già incuriosito i telespettatori? Andiamo a scoprirlo.

Come annunciato, a prendere parte al programma saranno alcune delle più grandi showgirl italiane, che si scontreranno tra loro a colpi di canto, recitazione e danza. Già tanta dunque è la curiosità del pubblico e poco fa è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando.

Con un post pubblicato tramite i sui social infatti Carlo Conti ha finalmente annunciato il cast della prima edizione di Ne vedremo delle belle. Ma chi ci sarà dunque e chi farà parte di questo nuovo programma che debutterà su Rai 1 in prima serata sabato 22 marzo? Andiamo a scoprirlo. Per l’occasione il conduttore ha chiamato a raccolta alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo. A partecipare alla trasmissione saranno infatti: Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe, Laura Freddi e Angela Melillo. Ma non è ancora finita.

Nel cast di Ne vedremo delle belle ci sono infatti anche Lorenza Mario, Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Matilde Brandi e infine Valeria Marini. Grandi nomi dunque per la prima edizione del nuovo programma condotto da Conti e le risate saranno assicurate. Ma cosa accadrà dunque e come ci stupiranno le showgirl? Non resta che attendere la prima puntata per scoprirlo. Appuntamento su Rai 1 a sabato 22 marzo, alle ore 21:30.