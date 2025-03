Anche durante la sfilata di oggi a Uomini e donne non è mancata la consueta secchiata d’acqua da parte di Tina Cipollari a Gemma Galgani. Il tutto è avvenuto decisamente a sorpresa mentre stava sfilando un’altra dama. La Galgani non si è accorta di nulla ed è rimasta decisamente sorpresa. Ecco cosa è successo.

Secchiata per Gemma Galgani da parte di Tina Cipollari durante la sfilata a Uomini e donne

Come vi abbiamo già raccontato, la puntata di oggi 4 marzo di Uomini e donne si è aperta con la sfilata della donne. Il tema era “Rimarrai a bocca aperta” e Gemma Galgani ha centrato in pieno il tema trasformandosi nella Venere di Botticelli. In passerella con i capelli lunghi e un velo bianco a comprirla, ha riproposto il famosissimo dipinto del noto artista con anche la conchiglia.

Durante la sfilata Gemma ha anche lanciato un secchio con dei coriandoli argentati a rappresentare l’acqua. Tutto sono rimasti davvero senza parole e non è mancato il commento pungente di Tina. La Galgani, citando la secchiata di coriandoli, ha detto di aver preso ispirazione proprio dall’opinionista e dalle sue secchiate d’acqua dato che la Venere nasce proprio dalle acque.

La sfilata di Uomini e donne è andata avanti tranquillamente fino a quando non è arrivata in passerella Cristina, verso la fine. È stato in quel momento che abbiamo visto Tina Cipollari arrivare di soppiatto da dietro le quinte con in mano un secchio pieno d’acqua. L’opinionista si è nascosta tra le dame per raggiungere ovviamente Gemma Galgani, ma in pochi si sono accorti della sua presenza. E così, all’improvviso, ha tirato una secchata d’acqua in testa alla dama che non se l’aspettava.

A questo punto Gemma, completamente bagnata, ha indossato un accappaotio e si è trovata costretta ad uscire per andare ad asciugarsi e cambiarsi. La Cipollari, nel frattempo, si è fatta una grossa risata.