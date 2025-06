Nelle ultime ore Gemma Galgani ha fatto preoccupare i fan, dopo aver postato una foto in cui era alla prese con una macchinetta per misurare la pressione. Dopo i problemi di salute però la Dama di Uomini e Donne rompe il silenzio e rivela come sta.

Come sta Gemma Galgani

Sono ormai anni che Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne. Con le sue vicissitudini sentimentali, la celebre Dama del Trono Over ha appassionato tutto il pubblico, che anche in questi ultimi mesi ha seguito il suo percorso all’interno del programma. Quella appena terminata tuttavia non è stata una stagione semplice per Gemma, che ancora una volta è tornata single dopo la turbolenta frequentazione con Arcangelo. La Dama però non smette di credere nell’amore e a settembre tornerà all’interno del dating show, con la speranza di trovare la potenziale anima gemella. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha fatto preoccupare i fan.

Gemma Galgani si è infatti mostrata sui social alle prese con una macchinetta per misurare la pressione. A quel punto i follower si sono chiesti cosa stesse accadendo e sono entrati di conseguenza in apprensione. Dopo i problemi di salute così Gemma ha rotto il silenzio su Instagram e ha svelato come sta. La Galgani ha fatto sapere di essere stata momentaneamente indisposta e ha voluto ringraziare tutti i suoi seguaci per i messaggi di affetto ricevuti. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Grazie di cuore per tutti i consigli che mi avete mandato. Era solo una piccola indisposizione, ma ho avuto modo di constatare quanto la condivisione, in alcuni momenti, possa essere di grande aiuto. Sono tanti i messaggi molto belli che porto nel cuore. Anche una piccola parola può essere motivo di gioia. La vostra vicinanza e i vostri messaggi sono stati preziosi per me”.

Pare dunque che Gemma Galgani stia bene e che abbia superato i recenti problemi di salute. Il pubblico intanto attende già con ansia la partenza della nuova edizione di Uomini e Donne e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.