Nuovo amore per Massimiliano Varrese

Nuovo amore per Massimiliano Varrese. Il celebre attore di recente è uscito allo scoperto con la sua fidanzata, che è già un volto noto del mondo della danza. Ecco chi è che ha conquistato il cuore dell’ex gieffino.

Chi è la nuova fidanzata di Massimiliano Varrese

Solo lo scorso anno Massimiliano Varrese è stato tra i protagonisti del Grande Fratello e il pubblico ha avuto modo di conoscerlo più a fondo. Chi ha seguito il reality show sa bene che l’attore è stato una delle colonne portanti della trasmissione di Canale 5 e il suo percorso ha vissuto alti e bassi. Nelle ultime ore intanto l’ex gieffino è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di una notizia che non è passata inosservata.

Con un post pubblicato sui suoi social, Massimiliano Varrese è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata. Ma chi è che ha conquistato il cuore dell’attore? Lei si chiama Daiana Guspero ed è già un volto noto nel mondo della danza. La ballerina è infatti una professionista e insegnante di tango argentino, conosciuta anche livello internazionale. Su Instagram dunque Massimiliano ha condiviso un bellissimo scatto insieme alla fidanzata Daiana e non è mancata una dedica che ha emozionato tutto il web. Queste le dichiarazioni di Varrese in merito:

“Io e te, con le nostre storie, anime fatte per capirsi senza troppe parole. Un giro immenso senza pregiudizio. Sei anima nobile e pura verità. Sì, insieme siamo un mondo a parte. Fatto di noi, della nostra storia, delle nostre gioie e sofferenze, delle nostre radici, della nostra fede in Dio che ci accompagna ogni giorno. Di storie di anima che solo io e te sappiamo. Ovunque tu sarai, io sarò! Ti amo con tutta l’anima”.

Massimiliano Varrese dunque ha finalmente ritrovato l’amore e a lui e alla sua nuova fidanzata facciamo un enorme in bocca al lupo.