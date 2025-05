In una recente intervista Genny Urtis ha svelato di essersi sottoposta a intervento chirurgico: “Ho rifatto il seno, ora ho una terza”. E sul percorso di transizione: “Non so cosa farò…”

Genny Urtis: “Ho rifatto il seno”

Genny Urtis da circa due anni ha preso la decisione di cambiare il suo aspetto, indossando abiti femminili, fino al coming out come donna trans. Chiusa la relazione con il suo ex compagno al settimanale Chi adesso ha fatto sapere di essersi sottoposta a intervento chirurgico, precisamente una mastoplastica. Nel suo racconto ha anche spiegato di aver voluto una terza, così da non apparire troppo provocante.

Alla rivista però Genny Urtis ha rivelato di trovarsi a casa al momento, di prendere dei medicinali, ma fisicamente di stare bene. Pensava potesse risultare più complicato, ma così non è stato fortunatamente.

Al momento non può fare sforzi e ora dovrà anche ridimensionare le sue ore in palestra, ma in ogni caso piano piano prenderà l’abitudine. Poi riguardo al suo intervento Genny Urtis ha svelato:

“Ho voluto una terza, niente di troppo grosso, anche perché frequento ambienti di un certo tipo, a Milano, e non mi andava di apparire troppo provocante. Ci crede che dentro mi sento sempre me stessa, la me stessa che mi sono sempre sentita? C’era un disallineamento tra il corpo e quella che ero io, infatti con i miei fidanzati mi sono sempre sentita femmina”.

C’è da dire però che Genny Urtis al momento non ha deciso se il suo percorso di transizione si concluderà con un altro intervento, oppure deciderà di fermarsi. Avrà però tutto il tempo per riflettere sul da farsi, non c’è fretta:

“Per il momento, le persone che mi avvicinano si avvicinano a una trans. È delicato da spiegare. Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto. Non sto più con il mio fidanzato.

Ho affrontato la mastoplastica senza lui accanto. Ci siamo messi insieme quando ero all’inizio del mio percorso, stavo prendendo gli ormoni, però lui mi denigrava, diceva: ‘Sei troppo uomo’, e poi: ‘Tuo padre non ti permetterà mai di fare l’intervento’”, ha concluso.

Un percorso importante dunque quello affrontato da Genny Urtis, alla quale facciamo il nostro in bocca al lupo.