Pochi giorni fa Genny Urtis è rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale in Sardegna. Adesso sui social lei parla per la prima volta di quanto accaduto e rivela come sta. Ecco le sue dichiarazioni.

Come sta Genny Urtis dopo l’incidente

Le vacanze di Genny Urtis non sono iniziate di certo nel migliore dei modi. Durante la vacanza in Sardegna, infatti, è stata vittima di un incidente stradale, nella tratta dall’aeroporto di Olbia a Porto Cervo. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, tuttavia l’automobile del chirurgo dei Vip si è distrutta. Ma come sta Genny dopo l’accaduto? A rivelarlo è stata lei stessa sui social. A distanza di qualche giorno dall’incidente che l’ha coinvolta, la Urtis ha rotto per la prima volta il silenzio e con un video sui suoi profili ha affermato di aver riportato solo alcune escoriazioni. Queste le sue dichiarazioni in merito: “È stato un momento per me super spaventoso. Fortunatamente non ci sono stati feriti gravi e io stessa ho riportato solo alcune escoriazioni”.

Ma non è finita qui. Successivamente Genny Urtis ha anche lanciato un importante messaggio, invitando tutto il web a guidare con estrema prudenza. A riguardo ha aggiunto:

“Questo episodio mi ha fatto molto riflettere su quanto sia importante guidare in maniera responsabile. Voglio ribadire quanto sia cruciale non tenere il cellulare in mano, utilizzare sempre la cintura di sicurezza e mantenere sempre l’attenzione sulla strada. Queste piccole accortezze possono davvero fare la differenza e ad aiutarci ad evitare incidenti o, nel caso in cui accadono, a limitare le conseguenze, come è successo a me”.

A oggi dunque Genny Urtis, che infine ha anche ringraziato tutti i fan che le hanno inviato un messaggio di affetto e di sostegno, sta bene e al momento si sta godendo le vacanze in Sardegna.