Dopo la fine della storia con Shaila Gatta, sembrerebbe che Lorenzo Spolverato abbia voltato pagina. Ma chi sarebbe la sua nuova fiamma? Ecco cosa è emerso in queste ore.

Nuovo amore per Lorenzo Spolverato?

Sono passati alcuni mesi ormai da quando il Grande Fratello è giunto al termine. Senza dubbio uno dei protagonisti assoluti del reality show è stato Lorenzo Spolverato, che per lungo tempo è stato al centro dell’attenzione mediatica per via della turbolenta relazione con Shaila Gatta. Chi ha seguito il programma però sa bene che proprio l’ex Velina di Striscia La Notizia, nel corso della finale, ha inaspettatamente deciso di lasciare il modello e di mettere un punto alla loro relazione.

Una volta terminata la trasmissione, i due hanno avuto modo di confrontarsi per un’ultima volta. Chi sperava in un un ritorno di fiamma è però rimasto deluso. Lorenzo e Shaila infatti hanno deciso di prendere strade diverse e poco a poco hanno iniziato a voltare pagina. Nelle ultime ore così proprio l’ex gieffino è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Pare infatti che per lui sia arrivato un nuovo amore. Ma andiamo a vedere cosa sappiamo e i primi dettagli emersi.

Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che Lorenzo Spolverato si sia lasciato alle spalle la storia con Shaila Gatta e che abbia una nuova fiamma. Ma chi sarebbe ad aver conquistato il suo cuore? L’esperto di gossip risponde anche a questo. L’ex concorrente del Grande Fratello infatti è stato paparazzato in un resort in Sicilia in compagnia di una ragazza milanese di nome Ilaria. Insieme ai due ci sarebbe anche la mamma di lei e il trio è stato beccato mentre assisteva a uno degli spettacoli offerti dall’animazione del villaggio.

Attualmente però non è ben chiaro che tipo di legame ci sia tra Lorenzo e Ilaria. Tuttavia pare che tra i due ci sia una grande sintonia e c’è già chi sta parlando di un possibile flirt. Al momento Spolverato non è ancora intervenuto per commentare le ultime indiscrezioni sul suo conto e non resta che attendere dunque per saperne di più in merito.