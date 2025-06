Nel corso di una recente intervista, Genny Urtis rivela chi è la sua migliore cliente Vip. Ecco cosa ha raccontato e le dichiarazioni del chirurgo delle star.

La rivelazione di Genny Urtis

Sappiamo bene che nel corso degli anni il nome di Genny Urtis è diventato una garanzia tra i Vip. Numerosi personaggi del mondo dello spettacolo si sono infatti rivolti al chirurgo per sottoporsi ad alcuni interventi di chirurgia plastica, con risultati impeccabili. In queste ultime ore intanto proprio Genny si è raccontata senza filtri nel corso di un’intervista con FanPage e durante la chiacchierata, oltre a parlare del suo percorso di transizione e della sua vita privata, ha anche menzionato il suo lavoro. Svelando come sono i Vip come clienti, Urtis rivela:

“Ci sono Vip e Vip. C’è il Vip che ti chiede quanto è, e visto che sono famosi ti fanno anche pubblicità. Poi ci sono quei Vip che fanno il giro delle sette chiese, vanno da tutti i medici. Ogni giorno apri le loro pagine Instagram e stanno da qualche chirurgo a farsi qualche trattamento – non so come non gli esploda la faccia. In generale il Vip, il personaggio, tende a non pagare. Preferisco avere persone di livello, magari anche quelle sono tirchiette, però pagano. Le persone normali sono quelle che non chiedono sconti e pagano quello che devono pagare”.

Ma non è finita qui. Poco dopo infatti Genny Urtis, su domanda diretta, ha rivelato chi è la sua migliore cliente Vip e a quel punto ha così fatto il nome di Francesca Cipriani. Queste le sue dichiarazioni a riguardo:

“Un buon cliente Vip? Francesca Cipriani. Grandissima. Lei però fa più che altro glutei. Ha dei bei glutei, però li mantiene perché la gente deve capire che per mantenere i glutei bisogna spendere e fare trattamenti”.