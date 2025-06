Questa notte Fedez è stato beccato in un noto locale a Forte dei Marmi in dolce compagnia. I due sarebbero poi andati via insieme. Ecco gli ultimi gossip sul rapper.

L’ultimo scoop su Fedez

Nelle ultime settimane la vita privata di Fedez è tornata sotto ai riflettori. Da giorni infatti si parla di un presunto flirt che ci sarebbe tra il rapper e Clara. Come è ben noto quest’anno i due artisti hanno deciso di collaborare insieme e hanno così rilasciato la hit estiva Scelte stupide. Di recente però l’ex marito di Chiara Ferragni e la cantante sono stati paparazzati insieme e dalle immagini sembrerebbe che tra loro sia scattato il bacio.

Ciò nonostante, i pettegolezzi sono stati prontamente smentiti e la stessa Clara è intervenuta per fare chiarezza sulla situazione. La giovane artista ha infatti lasciato intendere come non ci sia nulla di fondato nelle ultime voci di corridoio emerse, mettendo così fine ai rumor. Questa notte però è accaduto qualcosa che ha riportato il rapper milanese al centro dell’attenzione mediatica.

Come riporta Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Fedez è stato beccato al Twiga, uno dei locali più esclusivi e noti di Forte dei Marmi. Il cantante tuttavia non era solo ma si trovava in dolce compagnia di una misteriosa ragazza, che naturalmente, come si può facilmente intuire, non è Clara. Stando a quanto fa sapere il giornalista, i due avrebbero poi lasciato il locale insieme.

In questi ultimi giorni intanto c’è stato un inaspettato riavvicinamento tra Federico e Chiara Ferragni. Dopo che il rapper ha annunciato sui social la morte di sua nonna Luciana, l’imprenditrice digitale ha voluto far sentire la sua vicinanza all’ex marito e ha così messo un like al post. Il gesto ovviamente non è sfuggito agli occhi attenti del web e i più hanno apprezzato il pensiero dell’influencer.