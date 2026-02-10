Sorpresa per tutti i fan di Geolier: il cantante dopo gli stadi non si fermerà e proseguirà a girare l’Italia con un Summer Tour. Ecco tutte le date.

Parte il Summer Tour di Geolier

Sono settimane intense, queste, per Geolier. Il celebre artista partenopeo infatti solo di recente ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Tutto è possibile, che in breve ha dominato le classifiche. Il disco, certificato Platino in una manciata di giorni, ha raggiunto la prima posizione FIMI, confermandosi come uno dei progetti più ascoltati e amati del momento.

Il cantante intanto si sta preparando ad affrontare gli stadi. A giugno partirà infatti il nuovo tour, che lo porterà nelle principali città del nostro paese. Attesissima la tripletta allo Stadio Maradona di Napoli, già sold out da mesi. Ma le sorprese però non sono finite qui e solo nelle ultime ore è arrivato un annuncio che ha entusiasmato il pubblico.

Sui social, Geolier ha annunciato le date del suo Summer Tour, che si svolgerà tra luglio e agosto. Subito dopo gli stadi, il rapper si esibirà nei principali festival del nostro paese, passando per Firenze, Bari, Riccione e S. Maria del Cedro.

I biglietti per questi nuovi concerti sono già disponibili per l’acquisto, presso i rivenditori autorizzati.

La collaborazione con 50 Cent

Mentre attendiamo la partenza del tour di Geolier, in queste settimane il rapper ha raccontato come è nata la collaborazione con 50 Cent. I due hanno lavorato insieme al brano Phantom, contenuto proprio in Tutto è possibile. Raggiunto da GQ Italia, il cantante ha spiegato:

«La realtà è che io ho iniziato a rappare per lui. Non so se ti ricordi che doveva venire a Napoli, a fare un live. Mi chiesero di fare l’apertura e per me era una cosa così importante che alla loro proposta di pagamento, risposi che l’avrei fatto gratis, anche per la mia città, a patto di poterlo incontrare. Nel frattempo successe che la serata saltò, ma io rimasi in contatto con loro. Questo perché chiunque a Napoli gli faceva il mio nome».

E ancora Geolier ha raccontato: «Gli ho mandato una cartella con due tracce. Una era Olé, che poi ho fatto con Kid Yugi e l’altra era Phantom, che poi è la traccia su cui abbiamo effettivamente lavorato. Quando mi è capitata questa opportunità, non potevo che mandarlo a 50, che ovviamente lo ha scelto».

