Durante la prima puntata di Taratata Paolo Bonolis ha baciato Giorgia e non tardata ad arrivare la reazione da parte di Emanuel Lo.

Paolo Bonolis bacia Giorgia a Taratata

Ieri sera su Canale 5 ha fatto il suo debutto Taratata, programma musicale condotto da Paolo Bonolis che ha visto protagonisti diversi della musica italiana. L’appuntamento si è aperto con Giorgia, la quale ha incantato il pubblico con la sua voce inimitabile.

Dopo essersi esibita con un medley e un omaggio sulle note di Human Nature per omaggiare Michael Jackson, il conduttore l’ha sorpresa. Paolo Bonolis infatti l’ha portata con sé sulle scale della Chorus Life Arena di Bergamo e a un certo punto le ha dato un bacio sulle labbra.

Con queste parole Paolo Bonolis ha introdotto il siparietto: “Noi sentiamo canzoni d’amore, crediamo nell’amore, se volemo tutti bene. Ora prendiamo in mano la situazione. Per 40 secondi ci baciamo tutti, baciamoci. Amatevi, riproducetevi. Forza”.

Il bacio di Paolo Bonolis e Giorgia #Taratata pic.twitter.com/KgliwAiRvd — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) February 9, 2026

Così dopo aver invitato il pubblico a scambiarsi un bacio e ne ha dato uno alla cantante. “Io dovrò giustificare, capito?” ha dichiarato Giorgia simpaticamente, in riferimento alla gelosia di Emanuel Lo. “Ma puoi mettere in discussione tuo marito con questo?”, ha scherzato Paolo Bonolis.

La reazione di Emanuel Lo al bacio

Inevitabile la reazione da parte di Emanuel Lo, che su Instagram dopo pochi istanti ha detto la sua.

Il coreografo e insegnante di Amici di Maria De Filippi ha condiviso il video del bacio tra Bonolis e Giorgia, con una simpatica didascalia e un filmato in aggiunta in cui tirava uno schiaffetto a Biggio per averci “provato” con la sua compagna.

“Attento a quello che fai”, ha scritto Emanuel Lo rivolgendosi a Paolo Bonolis.

La sua risposta ha divertito parecchio gli utenti del web, che hanno commentato sotto al post con risate e battute simpatiche.

Paolo Bonolis con questo siparietto insieme a Giorgia è diventato virale in rete, così come lo è stata la reazione di Emanuel Lo.

