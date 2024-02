Geolier, in sua difesa scende anche l’amico Mariano Catanzaro (ex tronista di Uomini e Donne)

Sanremo

Nicolò Figini | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Dopo la polemica che è scoppiata a Sanremo 2024 l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro ha preso le difese di Geolier.

Mariano Catanzaro difende Geolier

Geolier si è classificato al primo posto nella serata delle cover a Sanremo 2024 e poi al secondo posto nella classifica finale. Tutto ciò ha suscitato una polemica enorme: nel primo caso perché secondo qualcuno non si meritava la vittoria e nel secondo caso perché lo hanno accusato di essersi comprato i voti.

Ovviamente accuse che non stanno né in cielo né in terra e sono del tutto prive di fondamento. Il cantante è stato l’artista più ascoltato in Italia su Spotify nel 2023 ed è per questa ragione che ha un seguito gigantesco. Una volta tornato a Napoli, infatti, è stato accolto da una folla che si è riunita in strada per festeggiarlo.

Geolier ha fatto nascere una nuova polemica sui social nel momento in cui ha incitato i suoi fan a fischiare contro l’Ariston, proprio come gli spettatori hanno fatto con lui. A difenderlo da tutto ciò ci hanno pensato due suoi amici e fan durante la puntata di ieri sera de La Vita in Diretta. L’inviata Mara Pannone si è recata a Secondigliano per chiacchierare con Marco e Mariano Catanzaro.

Quest’ultimo è un ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. Probabilmente in molti se lo ricordano per essere stato fidanzato con la corteggiatrice Valentina Pivati. Fatto sta che Mariano ha commentato come segue ciò che è successo a Geolier:

“Io penso che è un ragazzo di 23 anni, per cui quando si mette al balcone e dice ‘Come hanno fischiato me fischiamo anche loro’, voglio dire, ovvio che qui si sente un po’ più nel suo.

Si sente a casa, però parliamo di un ragazzo di 23 anni che è alla mano e buono. Lo abbiamo visto anche a Sanremo. Lui ha preferito non rispondere alle critiche ma dimostrare ciò che sa fare”.

Geolier, infatti, ha difeso a sua volta Angelina Mango da tutti gli attacchi di coloro che non hanno accettato la vittoria dell’ex allieva di Amici 22. Voi chi avreste voluto al primo posto?