Pistole ad acqua alle 4 del mattino nei corridoi dell’albergo: retroscena da Sanremo 2024

Sanremo

Andrea Sanna | 14 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Con la complicità de Le Iene Stash ha fatto uno scherzo a Geolier, il quale inizialmente ci è rimasto molto male prima di scoprire la verità. Il rapper poi, come vedremo, è stato protagonista di una burla ai danni di Rose Villain con delle pistole ad acqua. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. Partiamo per ordine…

Geolier, lo scherzo di Stash a Sanremo

Se le settimane antecedenti al Festival sono stancanti, la frenesia che si respira durante i giorni di Sanremo superano ogni aspettativa. Lo sa bene Geolier, protagonista fin da subito con la sua musica ma anche al centro di tante polemiche! Le Iene l’hanno seguito da vicino e hanno mostrato tutte le sue emozioni e sensazioni a caldo, con un’ammissione su Angelina Mango.

Intanto nonostante tutto, ci sono anche dei momenti divertenti e non manca il tempo per fare degli scherzi. A questo ci ha pensato Stash che, con la complicità de Le Iene, ha realizzato una burla che ha lasciato di stucco Geolier, almeno per qualche minuto.

In stanza d’albergo Nicolò De Devitiis ha confidato a Geolier di avere del materiale da mostrargli che riguardava proprio delle dichiarazioni di Stash sul suo conto. Nel video il frontman dei The Kolors ha fatto credere di essere a telecamere spente e dunque libero di esprimersi sull’esibizione e sulla canzone del collega: “Non è napoletano quello che canta, hanno ragione i giornalisti. A telecamere spente dico la verità. Non è scritto bene in napoletano. Da come scrive non sembra di Napoli. Alla cultura napoletana ha mancato di rispetto”.

Dal filmato sentiamo Stash fare una serie di critiche (finte chiaramente) sottolineando che se l’avesse fatto lui (campano come Geolier) se la sarebbe dovuta vedere con suo padre. Insomma una serie di esternazioni che hanno fatto restare non poco male il cantante che ha commentato sbigottito: “Non ci credo. Che devo dirgli a Stash? Amico mio? Amico amico u c****”.

Infine la verità: Geolier ha scoperto che si è trattato di uno scherzo e di conseguenza ha tirato un sospiro di sollievo quando ha saputo il reale pensiero di Stash, che gli ha rivolto attestati di stima.

Lo scherzo a Rose Villain

Se Stash si è preso benevolmente gioco di Geolier, anche il rapper si è divertito in hotel. Erano quasi le cinque del mattino quando si è recato fuori dalla stanza dove in quel momento Rose Villain stava riposando.

Ben attrezzato con delle pistole ad acqua, con la complicità dell’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, ha bussato alla porta della collega. Quest’ultima assonnata si è recata per capire cosa fosse successo, senza sapere che da lì a poco avrebbe ricevuto un bel gavettone.

Rose Villain però si è vendicata subito! Ha preso la pistola ad acqua che l’inviato de Le Iene aveva tra le mani e ha rincorso Geolier per il corridoio ricambiando il favore. Una scenetta davvero molto divertente che dimostra ancora una volta come tra gli artisti ci sia grande armonia, mentre sul web i fandom in generale purtroppo non fanno altro che offendersi a vicenda senza ragione alcuna.

Forse sarebbe il caso quindi di imparare proprio da questi momenti di spensieratezza!