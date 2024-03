NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Marzo 2024

Geolier e Ultimo duettano per la prima volta insieme e lanciano una frecciata nel video della loro nuova canzone

Oggi è uscito l’atteso duetto tra Geolier e Ultimo. Tuttavia nel video della canzone al web non è sfuggita la frecciatina che i due artisti hanno lanciato.

La frecciata di Geolier e Ultimo

Senza dubbio sia Geolier che Ultimo sono due degli artisti più amati e seguiti degli ultimi anni. Sia il rapper partenopeo che il cantautore romano con la loro musica hanno scalato le classifiche e nei prossimi mesi ad attendere entrambi ci sono due importanti tour. Mentre Emanuele terrà tre concerti evento al Maradona di Napoli, per poi proseguire la tournée nelle arene e nei festival italiani, Niccolò girerà gli stadi più importanti del nostro paese e di certo ne vedremo di belle. In queste ore intanto è arrivata una bella sorpresa per tutti i fan dei due cantanti.

Oggi infatti è uscita la canzone L’ultima poesia, che vede collaborare proprio i due artisti. Già da mesi il pubblico attendeva questo brano, che è stato prodotto da Takagi & Ketra, e adesso finalmente tutti i fan possono godere di questo duetto, che promette di diventare una vera hit. Tuttavia alcuni utenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Oltre al singolo, oggi è stato rilasciato anche il video ufficiale della canzone di Geolier e Ultimo. Alla fine della clip però appare una frase che sembrerebbe essere una vera e propria frecciata che i due artisti hanno voluto lanciare. Negli ultimi secondi del video infatti si legge: “La voce è del popolo”. In breve così lo screen con queste poche parole ha iniziato a fare il giro del web.

Per i più il riferimento sarebbe a quanto accaduto sia a Emanuele che a Niccolò durante le loro partecipazioni al Festival di Sanremo. Come è noto, entrambi gli artisti risultarono essere i più votati dal pubblico nel corso delle loro rispettive finali. Né il rapper né il cantautore tuttavia vinsero la kermesse a causa delle altre giurie, che ribaltarono la situazione scalzandoli dal primo posto. Adesso pare che i due artisti abbiano voluto lanciare una vera frecciata, facendo notare come dovrebbe essere sempre il volere della gente comune, del popolo, a trionfare.