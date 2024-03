Geolier mantiene una promessa e porta il premio della serata cover sulla tomba di un caro amico

Sanremo

Nicolò Figini | 4 Marzo 2024

Sanremo 2024

Geolier ha vinto la serata delle cover al Festival di Sanremo 2024 e ha mantenuto una promessa fatta sul palco dell’Ariston, ovvero portare il premio sulla tomba di un caro amico recentemente scomparso.

Il gesto di Geolier

Geolier si è classificato al secondo posto nella finale del Festival di Sanremo 2024 ma ha vinto la serata delle cover. All’epoca non sono mancate le polemiche perché secondo molti nel primo caso si meritava la vittoria, mentre nel secondo caso a trionfare sarebbe dovuta essere Angelina con la cover de “La Rondine“.

Fatto sta che il rapper napoletano ha portato sul palco un medley insieme ai colleghi e amici Gigi D’Alessio, Luché e Guè. Quella sera, come abbiamo accennato, si è guadagnato l’approvazione del pubblico a casa e nonostante i fischi nel teatro ha fatto una promessa, ovvero quella di portare il premio sulla tomba di un suo caro amico scomparso poco tempo prima dell’inizio del Festival. Aveva spiegato il motivo nel corso di un’intervista a Il Corriere del Mezzogiorno:

“Io e Daniele ci sentivamo tutti i giorni e quello che ho fatto nella prima serata del Festival è stato per lui così come quello che farò. Prima di partire non ho salutato nemmeno mia madre.

Sono corso all’ospedale solo per salutare lui. Mi ha salutato dicendomi simpaticamente mi raccomando, sfunn tutt cos. […] Daniele mi ha insegnato tantissimo, mi ha cambiato”.

Daniele aveva solo 17 anni e si è spento a causa di un tumore, tuttavia Geolier gli è sempre rimasto accanto. A poco tempo di distanza dalla fine del Festival di Sanremo 2024 ha anche mantenuto la promessa recandosi alla sua tomba lasciando il premio in regalo alla famiglia.

Una storia molto forte che ha fatto commuovere gran parte dei fan del rapper, che si sono congratulati con lui per il suo grande cuore.