Durante i festeggiamenti per la vittoria dello Scudetto del Napoli, a una signora è stata rubata la macchina. A seguito dell’accaduto a intervenire è Geolier che decide di ricomprare l’auto alla donna.

Il bellissimo gesto di Geolier

Senza dubbio l’ultimo è stato un anno pieno di soddisfazioni per Geolier. Il cantante partenopeo ha infatti raggiunto un traguardo dietro l’altro, confermandosi essere uno degli artisti del momento. Solo di recente per tutti i fan è arrivata una grande e inaspettata sorpresa. Il rapper ha annunciato che nell’estate del 2026 si esibirà in alcuni stadi italiani e i biglietti per questi show evento stanno già andando a ruba. Nelle ultime ore, come se non bastasse, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato il cantante al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come ormai tutti sappiamo, qualche giorno fa il Napoli ha vinto il suo quarto Scudetto. Per le vie della città non sono mancati ovviamente i festeggiamenti, che sono andati avanti per tutta la notte. Tuttavia mentre i tifosi celebravano questo traguardo, diverse persone sono state vittime di furto d’auto. In particolare a non passare inosservata è stata la storia di una signora di San Giovanni a Teduccio, che ha raggiunto il cantante stesso.

Geolier infatti, come riportano alcune principali testate del nostro paese, è venuto a conoscenza del fatto che alla donna in questione è stata rubata la macchina. A quel punto il giovane artista, da sempre vicino ai suoi concittadini, ha deciso di intervenire e ha contattato la signora per ricomprarle la macchina. Naturalmente il bellissimo gesto del rapper non è passato inosservato e ancora una volta il cantante ha dimostrato di avere un gran cuore.

L’artista partenopeo nel mentre continua a concentrarsi sulla sua carriera e già in molti si chiedono come ci stupirà nei prossimi mesi.