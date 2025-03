Ospite ad Obbligo o Verità, Geppi Cucciari è stata messa di fronte ad una rivelazione decisamente scomodo: chi ha guadagnato di più e chi meno nel cast di Diamanti.

Geppi Cucciari fa ipotesi sul cachet del cast di Diamanti

La prima puntata di Obbligo o Verità, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi in onda su Rai 2, ha visto tra gli ospiti Geppi Cucciari, chiamata a rispondere a una domanda piuttosto scomoda: chi, tra il cast del film Diamanti, ha guadagnato più di lei e chi meno?

La comica e conduttrice, con la sua solita ironia, ha inizialmente cercato di sviare la domanda. Ha poi dichiarato candidamente di non avere la più pallida idea degli stipendi delle sue colleghe.

“Io devo dirti una cosa: io so quanto ho guadagnato io, ma non so quanto hanno guadagnato le altre“, ha affermato Geppi. Tuttavia, incalzata da Alessia Marcuzzi, ha provato a formulare delle ipotesi, basandosi sulle dinamiche del settore cinematografico.

Quando le sono stati sottoposti alcuni nomi del cast di Diamanti, Mara Venier, Luisa Ranieri, Jasmine Trinca e Vanessa Scalera, Geppi si è sbilanciata. A proposito della Venier, ha ipotizzato che il loro compenso potesse essere simile.

Diverso invece il discorso per Luisa Ranieri e Jasmine Trinca, che essendo protagoniste della storia avrebbero certamente guadagnato di più: “Hanno lavorato tre volte tanto. Luisa e Jasmine erano le protagoniste, nel cinema dipende anche dalle pose, dalle giornate di lavoro“.

Anche per Vanessa Scalera, secondo Geppi, il compenso sarebbe stato superiore al suo, ma ha voluto sottolineare che le sue erano solo ipotesi e non certezze.

L’episodio ha subito settato lo stile del programma, preannunciando la possibilità di incappare in rivelazioni davvero interessanti anche nel corso delle prossime puntate.