Ieri sera, in occasione della Festa di San Giovanni che si è tenuta a Torino, Gerry Scotti si è scatenato insieme a Mahmood sulle note di Tuta Gold e il video del momento ha fatto il giro del web.

Gerry Scotti balla con Mahmood

Ieri sera a Torino è stato celebrato il Santo Patrono della città e si è così svolta la tradizionale Festa di San Giovanni. In piazza Vittorio Veneto si è dunque tenuto un concerto evento, con tanto di fuochi d’artificio, alla presenza dei più grandi artisti italiani. A presentare la serata, che andrà anche in onda su Canale 5 domenica 29 giugno, sono stati Gerry Scotti e Noemi, che hanno accolto sul palco numerosi cantanti, da Alessandra Amoroso ad Annalisa, passando per Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai e i finalisti di Amici.

Uno alla volta, gli artisti si sono esibiti con i loro brani, facendo cantare e scatenare tutto il pubblico presente. A un tratto però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Come annunciato, tra gli ospiti della Festa di San Giovanni, c’era anche Mahmood. Il celebre artista ha proposto così l’ormai iconica Tuta Gold, ma poco prima che l’esibizione giungesse al termine qualcosa ha fatto sorridere i presenti.

A raggiungere sul palco Mahmood è stato proprio Gerry Scotti, che ha così iniziato a ballare insieme al cantante, venendo acclamato dalla folla. Il video del momento naturalmente ha iniziato a fare il giro del web ed è già diventato virale.

#GerryScotti #Mahmood ♬ suono originale – LIVE FROM ITALIA @livefromitalia Gerry Meme Vivente 🔥🕺🏾 Per la Festa di San Giovanni 2025: Torino is Fantastic illumina piazza Vittorio Veneto con un concerto-evento e fuochi d’artificio sul Po Shaggy, Il Volo, Annalisa, Gianna Nannini, Mahmood, Venditti, Tananai e i talenti di amici sul palco di Piazza Vittorio Veneto, l’evento sarà visibile anche in tv su Canale 5 domenica 29 Giugno #Torino

Queste intanto sono giornate speciali per Scotti. Poche ore fa è stato infatti annunciato che il conduttore di Caduta Libera sta per diventare nonno per la terza volta. Il figlio di Gerry, Edoardo, e sua moglie Ginevra Piola sono in attesa di un bambino e al presentatore e alla sua famiglia rinnoviamo i nostri più sinceri auguri.