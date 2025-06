Grande gioia per Gerry Scotti, che sta per diventare nonno per la terza volta. Il figlio del conduttore, Edoardo, e sua moglie Ginevra Piola sono infatti in attesa di un bambino.

Gerry Scotti nonno tris

Sono settimane importanti queste per Gerry Scotti. Il conduttore infatti sta già lavorando alla prossima stagione televisiva e per lui ci saranno grandi novità in arrivo. Come è ben noto, il presentatore dopo ben 14 anni ha deciso di dire addio alla giuria di Tú sí que vales per dedicarsi a nuovi progetti e per concentrarsi di più sulla sua famiglia. Solo di recente, parlando del perché ha deciso di salutare il talent show targato Maria De Filippi, Gerry ha dichiarato:

“Adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti. A farmi un po’ di vacanza! La ragione è stata semplicemente questa. Quello che farò lo saprete tra poche settimane e lo annuncerò in maniera ufficiale”.

In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore è arrivata una notizia che ha sorpreso tutti. Gerry Scotti infatti sta per diventare nonno per la terza volta! Il figlio del conduttore, Edoardo, e sua moglie Ginevra Piola sono in attesa di un altro bambino e ad annunciare la gravidanza sui social è stata proprio la nuora del presentatore. Come di certo in molti sapranno, la coppia ha già due figli: Virginia, nata nel 2020, e Pietro, nato nel 2023. Adesso la famiglia si allarga e Gerry si prepara a diventare nonno tris.

Grande emozione dunque in casa Scotti. Solo di recente intanto proprio il conduttore di Caduta Libera aveva rivelato a Verissimo di sognare una famiglia numerosa e adesso il suo desiderio sta per diventare realtà. Non resta che fare tanti auguri a Gerry, ad Edoardo e a sua moglie Ginevra.