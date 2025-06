A distanza di alcune settimane, Gerry Scotti ha rivelato il motivo per il quale ha lasciato Tu si que vales

Gerry Scotti, a distanza di alcune settimane dall’annuncio del suo addio a Tu si que vales, ha spiegato le ragioni dietro al fatto. Ecco che cosa ha rivelato nel corso di un’intervista.

La spiegazione di Gerry Scotti

Alcune settimane fa, dopo i rumor, Mediaset ha confermato in maniera ufficiale l’uscita di scena di Gerry Scotti da Tu si que vales. Dopo anni accanto a Maria De Filippi e Rudy Zerbi, gli altri due volti storici della trasmissione, il presentatore ha lasciato il suo posto.

LEGGI ANCHE: Un ex gieffino dell’ultima edizione sarà un tentatore di Temptation Island: ecco chi è (FOTO)

Nel comunicato dell’azienda si parlava di altri impegni che lo avrebbero costretto ad allontanarsi dello show ma solo in queste ore sono arrivate le dichiarazioni di Scotti stesso. Intervistato da SuperGuidaTV ha quindi espresso le sue ragioni:

“Tu si que vales dopo 14 anni… Io adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti. A farmi un po’ di vacanza! La ragione è stata semplicemente questa. Quello che farò lo saprete tra poche settimane e lo annuncerò in maniera ufficiale”.

Gerry Scotti vuole un po’ di tempo per se stesso quest’estate prima di tornare pieno di energie ad affrontare molte nuove sfide televisive. Quali saranno lo scopriremo solamente nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset, la quale si dovrebbe tenere nel corso del mese di luglio 2025.

LEGGI ANCHE: La giornalista Simona Branchetti conduce il podcast “Campioni per la salute” (VIDEO)

Solo in quel momento sapremo con quali game show tornerà in TV e quali programmi in prima serata gli verranno affidati. Possiamo però ipotizzare che tornerà dietro al bancone di Striscia la Notizia e anche alla conduzione de La Ruota della Fortuna e Caduta Libera.