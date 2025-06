Olly incontra una sua giovane fan che qualche mese fa, a seguito di un grave incidente, è uscita dal coma grazie alle sue canzoni. Ecco il racconto della giornata.

L’incontro tra Olly e la sua fan

In queste ore la storia di Aurora Angeli sta emozionando il web. La ragazza la scorsa estate è stata coinvolta in un incidente in moto, durante il quale ha perso la vita il suo fidanzato. Aurora nel mentre è rimasta in ospedale per mesi, dopo essere finita in coma. La 19enne, fan di Olly, è tuttavia riuscita a risvegliarsi proprio grazie al suo idolo e alle sue canzoni, e nelle ultime ore la Angeli è riuscita a coronare il suo sogno: incontrare il cantante di Balorda nostalgia.

Nella giornata del 20 giugno, in occasione dell’Rds Summer Festival di Rimini, grazie ad alcuni amici del posto e grazie ad alcuni membri dello staff, Aurora è riuscita ad ottenere un pass per il backstage e così ha finalmente incontrato Olly. Il cantante, che già conosceva la storia della sua fan per via di un tatuaggio che la ragazza si è fatta in suo onore, ha così abbracciato la Angeli e ha trascorso qualche minuto con lei. In seguito Aurora parlando delle emozioni vissute, come riporta Il Corriere della Sera, ha dichiarato:

“Dopo il grave incidente che mi ha coinvolto la scorsa estate, e che mi ha fatta finire in coma per un mese e poi mi ha costretta in riabilitazione finché non sono finalmente uscita dall’ospedale a dicembre, l’unica cosa che mi ha dato forza per continuare è stata la musica di Olly. Incontrarlo in carne e ossa per la prima volta, sentirmi con lui come se fossi accanto al mio migliore amico e non al mio cantante preferito, è stata per me la cosa più importante”.

Una giornata dunque indimenticabile per Aurora, che ha finalmente coronato il sogno di incontrare Olly.