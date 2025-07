A Repubblica Gerry Scotti ha commentato il successo de La Ruota della Fortuna, che ha conquistato il pubblico dell’access prime time. Nell’intervista ha lanciato delle nuove frecciate ad Affari Tuoi e Stefano De Martino.

Le frecciate di Gerry Scotti

Gerry Scotti è tornato a conquistare il pubblico con La ruota della fortuna. Il ritorno del celebre quiz show su Canale 5 si sta rivelando un successo, con ascolti importanti che fanno sorridere Mediaset.

Nell’ultima puntata andata in onda prima di Temptation Island, La Ruota della Fortuna ha conquistato oltre 4 milioni di telespettatori e uno share del 25.8%. Numeri importanti, che confermano quanto Gerry Scotti sia un fuoriclasse e quanto programmi di questo tipo siano di gradimento dei telespettatori.

In un’intervista a Repubblica, il conduttore ha commentato questo ritorno in grande stile, rivendicando con orgoglio la sua coerenza: “Ho scelto la tv commerciale, pop e fatta bene, non becera”, sottolineando quanto questa scelta lo abbia premiato negli anni.

Gerry Scotti si è anche detto amareggiato per l’esclusione di Striscia la Notizia dai palinsesti: “Per me Striscia è la cosa più importante che ho fatto”. E poi non ha nascosto: “Mi dava fastidio leggere ‘Striscia perde con i pacchi’, perché io ero lì, seduto a quella scrivania.”

Oggi, la sfida cambia faccia. Scotti adesso va in onda con un quiz contro un altro gioco, ed è pronto a confrontarsi con Stefano De Martino e Affari Tuoi. “Quello si è tarato sul 30%. A me andrebbe bene fare il 17 o 18%”, ha detto. Poi un giudizio sul collega: “Essere un fusto aiuta. Lui ha l’età che avevo io quando ho iniziato. Berlusconi mi diceva che sembravo un ragioniere della Brianza. Lui è uno strafico di Napoli.”

Non ha fatto riferimento alla conduzione, ma lasciato intendere che comunque il fascino conta anche in questo ambiente.

Mentre su Affari Tuoi, Gerry Scotti non ha risparmiato delle altre critiche: “Il mio è fatto di poche regole e chiare. Il suo è un meccanismo privo di meccanismo. Apri una scatola e vedi cosa c’è dentro.”

Una stoccata netta quella del presentatore che ‘accende’ così la sfida degli ascolti con Affari Tuoi per la prossima stagione.