In un’intervista rilasciata a Il Messaggero Gerry Scotti ha non solo elogiato il successo de La Ruota della Fortuna, ma ha anche lanciato una stoccata alla Rai. Poi ha raccontato di avere sentito Stefano De Martino e cosa si sono detti.

La stoccata di Gerry Scotti alla Rai

Gerry Scotti si gode il successo de La Ruota della Fortuna, tornata in onda su Canale 5 con numeri che, come lui stesso ammette, ricordano “altri tempi”. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero a firma di Andrea Scarpa, il celebre conduttore si è mostrato soddisfatto del risultato e della scelta di Mediaset di puntare su un intrattenimento classico anche d’estate.

“Per anni si è dato per scontato che da maggio a settembre nessuno fosse a casa. Questa volta, Canale 5 ci ha creduto e i risultati si vedono”, ha detto.

Ma è quando si parla della concorrenza che Gerry Scotti non ha peli sulla lingua, riservando una stoccata alla Rai:

“Non mi aspettavo che ci lasciassero così tanto campo libero. Anche se la Rai da tempo fa una politica di controprogrammazione più da tv commerciale che da servizio pubblico. Adotta trucchetti e furbizie che si fanno per arrotondare i numeri e dire che le cose vanno bene. Io mi sono fatto questa idea: in Rai contavano un po’ troppo sulla forza di Techetechetè, che a me piace molto per carità”., ha dichiarato Gerry Scotti senza mezzi termini.

Cosa si sono detti Scotti e De Martino

A proposito di un possibile erede di Pippo Baudo, spesso accostato a Stefano De Martino, il conduttore ha detto la sua: ““Mi sembra esagerato. Lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati.”, ha raccontato. Gerry Scotti ha anche svelato un messaggio ricevuto da Stefano De Martino per il suo compleanno, lo scorso 7 agosto:

“Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha scritto: ‘Adesso non esagerare… perché poi torno. Ciao Maestro’”. Con la solita ironia, Gerry Scotti ha risposto così: “Sei bravo, bello e giovane, ma non dimenticare che da questa parte c’è lo zio Gerry, che merita rispetto”, ha detto ridacchiando.

Una battuta affettuosa quella di Gerry Scotti, che in ogni caso da martedì 2 settembre si troverà a “sfidarsi” nella gara degli ascolti proprio con Stefano De Martino e la nuova edizione di Affari Tuoi.