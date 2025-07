Durante il concerto a Messina, Marco Mengoni ha notato un ragazzo annoiato in prima fila e si è avvicinato per scherzare con lui. Il fidanzato ha confessato di essere lì per accompagnare la compagna. Il siparietto è diventato virale sui social.

Marco Mengoni

Durante il concerto allo stadio San Filippo di Messina, Marco Mengoni si è reso protagonista di un siparietto che ha fatto il giro del web. Tra la folla entusiasta e coinvolta, qualcosa ha attirato l’attenzione del cantante: un ragazzo seduto in prima fila con un’espressione decisamente poco coinvolta, quasi annoiata.

La scena non è passata inosservata. Durante una pausa tra una canzone e l’altra, Marco Mengoni si è avvicinato al giovane e con la sua consueta ironia ha dato il via a un simpatico botta e risposta. “Ti guardo da prima, chi ti ha portato qui?” ha chiesto sorridendo. “Lei, la mia ragazza” ha risposto lui, indicando la compagna al suo fianco. Un dolce gesto d’amore, quello del ragazzo, che pur non essendo fan sfegatato ha deciso di accompagnare la sua dolce metà.

Il pubblico ha riso e applaudito, soprattutto quando Marco Mengoni ha commentato con affetto e ironia: “Che cogli**i avrai pensato… e l’ha fatto per lei. Capito l’amore cosa fa?”. Una frase che ha strappato risate e applausi, ma anche della commozione per i più romantici. A chiudere il tutto, un abbraccio tra il cantante e il ragazzo, che ha trasformato quella breve interazione in qualcosa di davvero molto carino.

Il video, finito su TikTok e diventato rapidamente virale, ha conquistato i fan per la spontaneità del gesto. Un momento non solo legato alla musica ma anche alla leggerezza e risate, rendendo ancora più speciale una serata già ricca di emozioni.

Marco Mengoni con simpatia e divertimento ha saputo riderci su e accogliere così anche il “fidanzato” della sua fan che solo per il sentimento che nutre nei suoi confronti l’ha accompagnata al suo concerto. Ah l’amore!