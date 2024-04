Monia La Ferrera avvistata con Josh Rossetti dopo la presunta rottura (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 2 Aprile 2024

Grande Fratello

In queste ultime ore una foto avrebbe immortalato Monia La Ferrera a passeggio insieme a Josh Rossetti dopo la lunga lettera ai fan che in molti aveva interpretato come un addio al fidanzato.

Monia La Ferrera insieme a Josh Rossetti

Tutto è partito da un litigio, dopo la fine del Grande Fratello, tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese. Il primo ha affermato di essersi sentito provocato da alcuni atteggiamenti dell’attore e per tale ragione ha avuto un comportamento poco consono e per il quale si è scusato. A parlare della situazione è stata prima la madre Marcella Bonifacio e poi la compagna Monia La Ferrera.

Quest’ultima, dopo aver messo un like a un post contro alla suocera, ha anche scritto una lunga lettera d’addio (o almeno in molti l’hanno letta sotto questo punto di vista) a Josh Rossetti. Al suo interno affermava di aver fatto un errore di valutazione e si scusava con i fan:

“Riconosco di essere stata poco prudente, ma so che il mio motore saranno sempre le mie figlie. Oggi ho chiara la strada per me e per loro. Chiedo scusa a tutte le persone che potrebbero essersi sentite toccate da quanto accaduto […]

Nessuna donna dovrebbe giustificare la violenza da parte di un uomo: verbale, psicologica o fisica che sia. […] Grazie per il sostegno e la vostra comprensione perché le critiche che mi avete rivolto sono state costruttive. E io voglio ricostruire ripartendo da me e dalle mie figlie”.

Tuttavia in queste ultime ore è stata fatta girare una fotografia che ritrarrebbe Josh Rossetti e Monia La Ferrera insieme a fare una passeggiata. Non sappiamo se siano effettivamente loro perché si vedono solamente di spalle e, nonostante ci assomiglino, si tratta solo di una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Di conseguenza dobbiamo prendere tutto con le pinze.

Monia La Ferrera fotografata insieme a Josh Rossetti?

Certo, potrebbe essere che i due abbiano fatto pace dopo essersi chiariti ma al momento è tutto da prendere con le dovute cautele. Chissà se il fatto di essersi pentito abbia fatto cambiare idea all’ex gieffina, in quanto in un post aveva scritto di volersi scusare ancora “per l’amore che provo verso la mia compagna, la mia famiglia e le sue due bambine“.

Nel caso in cui i due diretti interessati dovessero dare la loro versione dei fatti noi saremo pronti e disponibili ad accoglierla.