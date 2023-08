NEWS

Andrea Sanna | 29 Agosto 2023

Grande Fratello

Killian e Brigitte Nielsen al GF?

I giorni passano e la nuova edizione del GF si avvicina. L’11 settembre riprenderà ufficialmente il reality show, ma c’è ancora del mistero tra i partecipanti. Gli ultimi nomi balzati in queste ore arrivano direttamente da Dagospia. Come si legge sul sito di Roberto D’Agostino una coppia mamma e figlio sarebbe stata contattata.

Il pettegolezzo arriva dalla rubrica Pillole di Gossip di Ivan Rota e racconta del tentativo da parte degli autori del GF di coinvolgere Killian Nielsen per il programma. Il tutto però con una sola richiesta: che con lui ci sia anche sua mamma Brigitte. L’attrice danese, però, secondo il portale web, non sarebbe troppo propensa a tale proposta. Ma ecco il trafiletto riportato:

“Sarebbe stato contattato anche Killian Nielsen per ll prossimo Grande Fratello, ma a patto ci fosse anche sua mamma Brigitte che, però, non ne vuole proprio sapere. Il ragazzo, dopo anni in cui non si è parlato con la madre, l’ha ricontattata e raggiunta al mare per tentare di convincerla in extremis”.

Questa l’indiscrezione fornita da Dagospia su Brigitte Nielsen e suo figlio Killian al GF, al momento non trova riscontro da parte dei diretti interessati, i quali hanno preferito non commentare. Per ora! Vedremo se dopo queste voci di corridoio sul loro conto decideranno di uscire allo scoperto. Novella2000.it si rende disponibile in caso di chiarimenti.

Chi vedremo nel reality show

La lista dei concorrenti selezionati (tra scartati e smentite) pare essere davvero lunga. Ma chi entrerà davvero nella Casa del GF? Per ora l’unico nome certo è quello di Alex Schwazer, annunciato dai canali ufficiali della trasmissione.

Beatrice Luzzi invece con un video pubblicato sui suoi social ha in qualche modo confermato le voci che la vedono nel cast del reality show di Canale 5. Anche se, come noto, ancora non è arrivata la comunicazione.

Altro nome che pare abbia aderito al GF è quello di Giampiero Mughini. Con una lettera indirizzata a Dagospia (che ne aveva lanciato il rumor) il giornalista ha fatto sapere che molto presto prenderà parte a un nuovo programma televisivo.

Chi saranno tutti gli altri?