L’ex concorrente del GF Ivana Castorina ha rilasciato dichiarazioni senza filtri sui suoi ex coinquilini, non risparmiando frecciatine contro Anita e Grazia. Poi ha svelato cosa pensa delle coppie della Casa.

Ivana del GF: le frecciate ad Anita e Grazia

Ivana Castorina, ex concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha finalmente detto la sua su quanto accaduto all’interno della Casa.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Lorenzo Pugnaloni per Il Giornale, senza peli sulla lingua, Ivana ha commentato le dinamiche del gioco.

Nonostante avesse condiviso con loro momenti di complicità, Ivana non ha nascosto la delusione nei confronti di Anita e Grazia, accusandole di averla tradita al GF. “Non mi aspettavo che Anita e Grazia fossero coalizzate contro di me,” ha affermato Ivana. “Abbiamo sempre avuto un bel rapporto di ‘amicizia’. Ma loro si sono divertite ad agire alle mie spalle, usando strategie ingannevoli per arrivare alla fase finale.”

Secondo Ivana, il loro gioco al GF sarebbe stato condotto con lucidità e precisione. Lei si dice comunque serena. “Mi tranquillizza sapere che il pubblico vede tutto e, a tempo debito, trarrà le giuste conclusioni.” Nonostante ciò si è comunque detta molto delusa.

Cosa pensa Ivana delle coppie del GF

Durante la sua permanenza nella Casa, Ivana ha sempre mostrato un particolare affetto per alcune coppie, in particolare per Rasha e Omer. A tal proposito, Ivana ha ribadito il suo sostegno per loro: “Ho tifato per ‘Rashmer’ dal giorno 0 e continuerò a farlo ad oltranza.”

Tuttavia, Ivana non ha risparmiato critiche, soprattutto verso le coppie che ritiene meno genuine. In particolare, ha espresso scetticismo sulla relazione tra Jonas e Anita. Secondo Ivana, il sentimento che lega i due non sarebbe affatto reciproco: “Credo che il sentimento sia a senso unico”.

GF: la stoccata di Ivana ad Anita

A proposito delle dinamiche del gioco, Ivana ha rivelato chi considera la giocatrice più strategica della Casa del GF. La sua risposta non lascia dubbi:

“Assolutamente Anita. Da quello che ho visto fuori, penso che più che una giocatrice, lei sia entrata come una vera e propria stratega, con l’obiettivo di vincere a tutti i costi, senza curarsi dei rapporti umani.”

Chissà come la prenderà Anita quando scoprirà le parole di Ivana dopo la sua permanenza al GF.

