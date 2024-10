Nella notte al GF una chiacchiera tra Jessica e Maria Vittoria confermerebbe la presunta gravidanza di Ilaria, uscita momentaneamente dal programma. La regia però ha censurato la conversazione tra le due gieffine.

GF, la regia censura Jessica e Maria Vittoria

Il 1° ottobre una notizia ha smosso gli equilibri della Casa del Grande Fratello: l‘uscita momentanea di Ilaria Clemente. Il GF nel comunicato ufficiale non si è addentrato nella faccenda, parlando solo ed esclusivamente di “motivi personali”, senza fornire ulteriori dettagli e chiarimenti.

Gli stessi inquilini del GF si stanno chiedendo cosa stia succedendo e tra loro parlano spesso a mezza lingua della vicenda, destando ancor più sospetti tra i telespettatori che credono ci sia una gravidanza di mezzo (cosa non confermata lo precisiamo).

Ieri in nottata Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si sono trovate a parlare proprio di Ilaria Clemente in giardino. L’ex cantante del gruppo dei Gazosa ha domandato alla compagna d’avventura del GF: “Secondo te rientra o non rientra?”, il riferimento a Ila sembra essere più che palese. Dalla sua il medico estetico ha fatto sapere che se fosse capitato a lei non sarebbe rientrata. La Morlacchi però non si sarebbe detta d’accordo: “E se risolvi? Scusa e se risolvi e prendi una decisione?“.

Purtroppo non sappiamo altro circa questa conversazione avvenuta nella notte al Grande Fratello tra Jessica Morlacchi e Maria Vittoria Minghetti, dato che la regia ha preferito censurare la conversazione e concentrarsi sulle immagini della cucina. Sui social ovviamente queste dichiarazioni stanno circolando velocemente e ancora una volta i fan del GF si sono fatti le loro idee sull’argomento.

Sul web hanno cominciato a circolare un numero indefinito di rumor e per la maggiore c’è chi sembrerebbe puntare su una presunta gravidanza. Il tutto perché lei in confidenza avrebbe raccontato di avere un ritardo di 10 giorni. Ma non è detto che il motivo debba per forza essere l’arrivo di un bebè. Dunque resta pur sempre una semplice ipotesi. Chi gestisce il suo profilo ci ha tenuto ad assicurare che “sta bene” e sarà lei a parlare e raccontare cosa è accaduto al GF.

Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire i motivi che hanno portato all’uscita momentanea di Ilaria Clemente dalla Casa del Grande Fratello.