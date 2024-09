Andiamo a conoscere Ilaria Clemente, nuova concorrente del GF, e vediamo tutto quello che sappiamo sul suo conto, dall’età, alla vita privata, a dove seguirla sui social e su Instagram.

Chi è Ilaria Clemente

Nome e cognome: Ilaria Clemente

Data di nascita: 1994

Luogo di nascita: Roma

Età: 30 anni

Professione: lavora nel settore informatico

Fidanzato: a oggi sembrerebbe essere single

Figlia: Ilaria non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @ilacleme94

Ilaria Clemente età e biografia

Andiamo a fare la conoscenza di Ilaria Clemente e vediamo cosa sappiamo in merito alla sua biografia. La concorrente del GF è nata nel 1994 a Roma e la sua età dunque è di 30 anni.

Attualmente non conosciamo la sua data di nascita esatta. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che ha conseguito una laurea presso l’Università La Sapienza. In seguito ha frequentato un master in cybersecurity e oggi ha intrapreso una carriera nel settore informatico. In passato ha vissuto e lavorato a Londra.

Ilaria ama la moda, la comunicazione e i viaggi, ha una personalità allegra e solare e ama trascorrere il tempo in compagnia.

Vita privata

Ma vediamo cosa sappiamo in merito alla vita privata di Ilaria Clemente.

Il pubblico si sta già chiedendo se la nuova concorrente del Grande Fratello abbia un fidanzato.

A oggi però sembrerebbe essere single e non pare essere fidanzata.

Ilaria inoltre non ha figli.

Dove seguire Ilaria Clemente del Grande Fratello: Instagram e social

Volete sapere dove poter seguire Ilaria Clemente sui social? Scopriamolo.

La concorrente del GF ha una pagina Instagram attiva.

Sul suo profilo Ilaria condivide i momenti più belli della sua quotidianità e della sua vita privata.

Ma andiamo a scoprire di più sul suo arrivo al Grande Fratello.

Ilaria Clemente al Grande Fratello

Lunedì 16 settembre parte ufficialmente su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello. Alla conduzione del reality show ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, che verrà affiancato da due opinioniste d’eccezione: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli curerà come lo scorso anno la parte social. Il cast come sappiamo sarà composto da personaggi Vip e Nip e tra i concorrenti estranei al mondo dello spettacolo c’è anche Ilaria Clemente.

La giovane romana si sta preparando a varcare la porta rossa e nella sua clip di presentazione afferma: “Io rido tanto, faccio un sacco di casino. Mi piace far ridere e mi piace ridere. Vorrei dire a tutte le ragazze in fissa per il fisico: pensate alla persona e al cervello, perché è molto più importante”.

I concorrenti del Grande Fratello

Facciamo adesso la conoscenza di tutti i concorrenti del Grande Fratello 2024, che si preparano a varcare la porta rossa.

Questo il cast degli uomini: Clayton Norcross, Luca Calvani, Iago Garcia, Enzo Paolo Turchi, Tommaso Franchi e Lino Giuliano.

Tra le concorrenti donne ci sono invece: Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Helena Prestes, Shaila Gatta, Iaria Galassi, Clarissa Burt, Eleonora Cecere e Ilaria Clemente.

Il percorso di Ilaria al Grande Fratello

Ilaria Clemente sta per varcare la porta rossa del GF. Lunedì 16 settembre la neo gieffina darà il via al suo percorso e le risate sono assicurate.

