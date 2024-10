Una dolce dedica quella che Enzo Paolo Turchi ha riservato alla sua Carmen Russo allo scoccare della mezzanotte, in occasione del compleanno della sua amata. Il ballerino però non è riuscito a trattenere le lacrime.

La dedica di Enzo Paolo Turchi a Carmen

Mentre nella Casa c’è grande preoccupazione per il futuro di Ilaria Clemente (tornerà o no?), allo scoccare della mezzanotte, Enzo Paolo Turchi è corso davanti alla prima telecamera disponibile del GF. Motivo? Esprimere tutto il suo amore per la moglie Carmen Russo. Oggi è il compleanno della nota ballerina, il suo grande amore di una vita intera, con cui ha coronato sogni e progetti, con cui è cresciuto e ha realizzato il desiderio di diventare padre di Maria, una figlia che entrambi hanno tanto desiderato.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo si sono scelti tanti anni fa non solo come partner nella vita, ma anche nel ballo. Una storia meravigliosa la loro, che è da esempio per tantissimi i suoi coinquilini.

Oggi però si trovano per la prima volta lontani nel giorno del compleanno di Carmen, anche se si augura che le sue parole possano arrivare comunque a destinazione. Così Enzo Paolo Turchi ha raggiunto il salone e ha rivolto una dedica alla sua dolce metà: “Spero, Carmen, che riuscirai a sentirmi. È un momento difficile, stai facendo tanti sacrifici, sei da sola. Questa è la prima volta che non festeggiamo insieme il tuo compleanno, lo faremo fuori, insieme”.

Nel suo discorso Enzo Paolo Turchi ha descritto la loro bellissima storia e la forza con cui hanno affrontato ogni singola difficoltà, mettendo in campo la determinazione giusta. Ciò che faranno anche in futuro! Enzo Paolo ha augurato i suoi affettuosi auguri con un ringraziamento speciale: “Ti volevo ringraziare, per tutta la vita, per avermi ascoltato. Ciao”.

Dopo queste bellissime parole Enzo Paolo non è riuscito a trattenere le lacrime. I suoi compagni si sono subito uniti a lui per abbracciarlo e mandare un saluto e gli auguri a sua moglie Carmen.

Grazie ai suoi coinquilini Enzo Paolo Turchi ha ritrovato il sorriso, nonostante la mancanza per sua moglie e la sua bambina. Novella2000.it si unisce ai numerosi auguri: buon compleanno Carmen!