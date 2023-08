NEWS

Andrea Sanna | 20 Agosto 2023

Temptation Island

La verità di Francesca Sorrentino

Francesca Sorrentino dopo Temptation Island si sta godendo le vacanze. Chiusa la storia con Manuel Maura, la ragazza ha deciso di voltare pagina una volta per tutte. In queste settimane sbirciando sui suoi profili abbiamo visto che la ragazza si sta incontrando con diversi volti della trasmissione, dalle sue compagne di viaggio per passare ai tentatori.

Qualcuno ha ipotizzato l’avvicinamento a qualche single (si è parlato anche di Edoardo Corianò) e negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci ce vedrebbero Francesca vicina a Lollo Di Curzio.

“Ieri hanno scritto alle due Alessie in diretta che stai con Lollo… è vero?”, ha domandato l’utente con una certa curiosità. Immediata la risposta di Francesca Sorrentino, che ha voluto mettere fine al pettegolezzo con queste parole: “No, raga. Siamo amici alla luce del sole…Non credete a tutto quello che dicono”.

La storia Instagram di Francesca Sorrentino

Quindi alla base del rapporto non ci sarebbe alcun interesse amoroso, ma solo una bellissima amicizia. Ma non tutti sembrano esserne convinti, dato che a Francesca Sorrentino, sempre a riguardo, qualcuno ha posto una domanda ben precisa. I più hanno infatti notato che Ale Ligotti, anche lei protagonista di Temptation Island, ha smesso di seguire sui social Francesca. Dei fan della trasmissione sostengono che il motivo potrebbe essere legato proprio al fatto che la Sorrentino stia trascorrendo del tempo con Lollo.

Ricordiamo infatti che a Temptation Island proprio Ale e Lollo si erano molto avvicinati e tra loro stava nascendo un bel rapporto. Tra l’altro i due sono stati anche sorpresi a baciarsi nel villaggio. Dopo Temptation Island e dopo le prime uscite di gruppo e singole, però, pare che non si siano più rivisti. Almeno stando alle parole della Ligotti.

Comunque in ogni caso Francesca Sorrentino è solo amica di Lollo Di Curzio e tra i due non c’è assolutamente nulla.