Se pensavate che la quasi rissa fosse l’unica cosa vista questa notte al GF vi sbagliavate di grosso! Si è trattata infatti di una serata particolarmente movimentata in cui Simone è stato un vero combinaguai! Ubriaco ha ribaltato il tavolo scatenando la furia di Omer e altri inquilini.

Simone ubriaco ribalta un tavolo al GF

Come ogni anno, il GF ha organizzato una festa per Halloween, ma questa volta la serata è sfuggita di mano. Tra costumi, musica e qualche bicchiere di troppo, Simone De Bianchi ha decisamente esagerato con l’alcol, dando vita a una notte movimentata che ha lasciato tutti senza parole.

Nel cuore della notte al GF, visibilmente alticcio, Simone ha iniziato a parlare in modo sconclusionato, rivelando anche un inaspettato interesse per Anita Mazzotta:

“Il mio pensiero è che io posso uscire domani, perché tanto le risposte nella vita le ho avute. Qui dentro a me mi interessa di Anita, che a lei però interessa Jonas e a lui interessa lei. Che ci sto a fare qui dentro io? Basta.”

Un discorso confuso che ha lasciato i compagni del GF perplessi, vista la naturalezza con la quale è venuto fuori. Poco dopo, il gieffino ha discusso animatamente con Grazia Kendi, accusata di creare tensioni parlando di Domenico e Valentina. Le parole sono volate alte:

“Sei ossessionato, sono il tuo pensiero fisso. A me di quello che pensi tu e tua mamma di me, mi importa meno di zero!”

Dopo la lite, Simone ha perso completamente la calma, alzandosi di scatto e ribaltando un tavolino in giardino. La scena ha gelato tutti, e Omer Elomari non ha potuto trattenersi: “Ma che cavolo stai facendo? Come ti permetti di fare questa roba? È un’ora che dici cavolate e adesso fai questo?”

A cercare di riportare la calma nella Casa del GF è intervenuta Rasha, che lo ha ammonito con lucidità: “Hai parlato per 20 minuti e non hai detto niente. Hai spaccato un palloncino e ribaltato il tavolo. Ti rendi conto? Hai esagerato.”

Simone ha poi cercato di giustificarsi: “Ok, ho ribaltato il tavolo, amen. Mi prendo la responsabilità del gesto che ho fatto. In una maniera mia ho sfogato la mia rabbia.”

A sorpresa, Jonas Pepe ha difeso l’amico: “Sì, ha ribaltato il tavolo e allora? Lui era esasperato e non riusciva a parlare. Ha sbagliato, ma era sotto pressione.”

Una notte di Halloween turbolenta, tra confessioni, litigi e gesti fuori controllo, che ha lasciato un segno nella Casa del GF.

