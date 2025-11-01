Tensione alle stelle al Grande Fratello durante la festa di Halloween! Tra concorrenti è accaduto davvero l’impensabile dopo alcune accuse sollevate durante una conversazione. Rissa sfiorata e urla nella casa più spiata d’Italia.

Rissa sfiorata al Grande Fratello

Una festa di Halloween che doveva essere divertente si è trasformata in una notte di fuoco nella Casa del Grande Fratello. Durante la serata, infatti, la tensione è salita alle stelle e si è rischiato che le urla si trasformassero in una vera rissa. Tutto è iniziato dopo l’ingresso di Valentina, tornata come ospite per osservare da vicino il comportamento del suo compagno Domenico, molto vicino a Benedetta negli ultimi giorni.

Valentina e Domenico contro tutta la casa.

Da quel momento, molti coinquilini del Grande Fratello hanno iniziato a sospettare che i due fidanzati avessero pianificato tutto prima dell’inizio del reality. Dopo Grazia e Rasha, anche Anita ha lanciato numerosi dubbi: “Ragazzi, io penso che potrebbe essere una cosa pensata prima. Dai, lei è entrata, poi è tornata, poi è riapparsa ieri e adesso è ospite qui in casa. A questo punto penso che era tutto premeditato”.

Poco dopo, ha ribadito il suo pensiero direttamente a Valentina: “Il tuo compagno si comporta così con Benedetta, poi tu entri e gli metti un freno… Io l’ho pensato e te lo dico in faccia”.

Anche Mattia e Grazia hanno condiviso l’idea che Domenico e Valentina avessero architettato tutto per creare dinamiche di gelosia al Grande Fratello. A quel punto, Valentina non ci ha visto più e, dopo cena, si è avvicinata al compagno per sfogarsi: “I tuoi amici pensano che abbiamo strumentalizzato e recitato una scena… Chi mi fa la domanda se io e te ci siamo messi d’accordo per hype? Domenico, questo è un gioco, non sono tuoi amici”.

Poco dopo, sempre Valentina è esplosa contro Anita davanti a tutti: “Per me siete folli! Ma poi chi parla? Anita, una che è stata fuori e ha visto tutto lo schifo che è andato addosso al mio compagno. Questa imbecille! Sei una falsa e basta!”.

A quel punto, anche Domenico ha perso la calma, urlando: “Voi avete pensato che io avevo architettato tutto per fare hype su di me… fate schifo se lo pensate!”.

Le urla si sono fatte talmente forti che Omer e Jonas sono intervenuti per dividerli e calmare gli animi. La festa di Halloween al Grande Fratello è così finita nel caos, tra accuse, lacrime e tensioni che non sembrano destinate a spegnersi presto.

