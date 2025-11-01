Secondo alcune voci di corridoio il Grande Fratello rischia la chiusura anticipata. Sarebbe in arrivo una decisione imminente da parte di Mediaset sul reality show.

Mediaset valuta la chiusura anticipata del Grande Fratello

Il Grande Fratello non sta vivendo la sua stagione più fortunata. Nonostante l’arrivo di Simona Ventura alla conduzione, dinamiche e liti come quelle della notte passata, il reality di Canale 5 non riesce a decollare. La prima puntata aveva registrato un risultato incoraggiante, con oltre 2,8 milioni di spettatori e il 20,4% di share, ma già dalla settimana successiva gli ascolti sono crollati.

Le cause del calo potrebbero essere diverse dalla partenza alle 22:00 alla durata minore di live o dinamiche poco incisive per il pubblico. Tutti elementi che, sommati, hanno portato lo show a un preoccupante 13% di share, pari a circa 1,6 milioni di spettatori.

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, a Cologno Monzese si starebbero facendo valutazioni concrete sul destino del programma:

“Il 13% è un dato inaccettabile, che fa rischiare al celebre format di Canale 5 il rischio di chiusura anticipata. A Mediaset sono partiti dei ragionamenti sul futuro di un brand che non si vuole e non si può affossare.”

Tra le ipotesi più discusse, ci sarebbe anche quella di anticipare la finale o di ridimensionare il format, riducendo la frequenza delle puntate. Ma la possibilità più clamorosa riguarda la sostituzione del Grande Fratello con soap opera turche in prima serata:

“Dai corridoi di Cologno Monzese si osserva che una serata occupata da una telenovela turca costerebbe molto meno e farebbe addirittura qualcosa di più in termini di ascolti (15 a 13) rispetto all’attuale edizione del GF.”

Fonti vicine a Mediaset parlano di decisioni imminenti: “Rischio di chiusura anticipata quindi, di commissariamento o comunque di ridimensionamento per il Grande Fratello attuale, su cui si deciderà nei prossimi giorni.”

In attesa del verdetto ufficiale, il pubblico si interroga: il Grande Fratello riuscirà a risollevarsi o assisteremo alla sua fine anticipata?

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.