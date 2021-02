2 I finalisti del GF Vip 5

Il lungo cammino del GF Vip 5 sta per concludersi! Nel corso della puntata di ieri è andata in onda l’avvincente semifinale che da un lato ha garantito un posto in finale a Stefania Orlando, vera protagonista del penultimo appuntamento con il lunghissimo reality. La conduttrice ha infatti superato prima la nomination settimanale che l’ha vista contrapposta a Rosalinda Cannavò.

L’attrice è stata infatti sconfitta al televoto con un 43% delle preferenze contro il 57% di quelle a favore della Orlando. Ma la conquista del quarto posto in finale non è stata affatto facile per Stefania, che è finita un’altra volta davanti ad un giudizio flash del pubblico contro Samantha de Grenet. Anche in questo caso i telespettatori hanno sostenuto la prima, che è riuscita perciò ad accaparrarsi il quarto posto in finale con il 79% dei voti a favore. Ora tocca ad Andrea Zelletta, finora praticamente immune, combattersi il suo titolo di finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

L’ex tronista ha avuto la possibilità di scegliere chi tra Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli, Dayane Mello e la neo-finalista Stefania sfidare per l’ultimo voto settimanale del GF Vip 5. Andrea ha deciso di portare con sé in nomination colui che reputa più forte e giocarsela fin da subito con un potenziale vincitore, optando per Zorzi. Chi verrà sconfitto sarà perciò il quinto classificato di questa edizione monstre del Grande Fratello Vip.

L’esito sembra quasi scontato, ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. Lunedì sera verrà eletto il vincitore. Chi vincerà? Le news sul mondo del GF Vip non sono finite qui