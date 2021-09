1 Il botta e risposta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Le dinamiche al Grande Fratello Vip hanno iniziato a scatenarsi, ma anche da fuori non ci facciamo mancare nulla. Ieri sera, infatti, Sonia Bruganelli è stata a cena con Giancarlo Magalli e su Instagram ha postato una foto che ha fatto non poco rumore. A commentare è stata anche Adriana Volpe che, come ben sappiamo ha da tempo tagliato i rapporti con il presentatore, ha lanciato una stoccata alla collega di poltrona e opinionista al GF Vip. Questo ha provocato un botta e risposta.

Al battibecco a distanza tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno partecipato anche i fan che hanno preso le difese di una e dell’altra. Una supporter di Adriana ha attaccato Sonia dicendo che in realtà durante la cena non hanno proprio pensato alla collega: “Davvero se non sono libera di farmi una foto con un collega di mio marito a cena. Davvero Adriana, non ti abbiamo pensata proprio, GIURO!!!”. Quanto scritto da Sonia è stato condiviso dalla Volpe tra le storie Instagram, accompagnato dalla segnalazione di un utente. La persona in questione, in anonimato, ha scritto quanto segue: “Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi, si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe. Poi prima di risedersi ognuno al proprio tavolo, lei gli fa: “Dopo facciamo una foto così Adriana impazzisce”.

Le storie di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli pic.twitter.com/qxw6FMXprv — disagiotv (@disagio_tv) September 26, 2021

A tutto questo Sonia Bruganelli ha deciso di rispondere ancora una volta: “Le mie cene prescindono dalla sua vita, come spero le sue. Mi dispiace se Adriana Volpe se la sia presa, ma assicuro che non l’abbiamo nemmeno nominata”.

Ha scritto Sonia Bruganelli, per poi aggiungere aggiungere, rivolgendosi direttamente alla collega: “Ragazzi state dalla parte di chi volete ma io non vedo dove stia la guerra. Adriana Volpe non vivo la mia vita per far innervosire te, giuro!”.

Che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti! La scorsa settimana, intanto, proprio Adriana ha parlato della collega a Casa Chi…