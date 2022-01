1 Punizione per i Vipponi del GF Vip 6

Manca ancora un mese e mezzo alla fine del GF Vip 6, tuttavia sembrerebbe che i concorrenti, nonostante siano da 4 mesi reclusi in casa, non abbiano ancora imparato a rispettare le regole del reality. Questa mattina infatti è arrivato un nuovo comunicato da parte degli autori, con una punizione. Ma cosa è accaduto e quale penalità dovranno pagare i concorrenti? Come ben sappiamo spesso gli autori sono costretti a fare numerosi richiami ai Vipponi, che non indossano correttamente i microfoni o non svolgono a dovere le pulizie dell’appartamento.

A seguito dei ripetuti rimproveri, il GF Vip 6 ha deciso di intervenire e questa mattina così Manila Nazzaro e Barù hanno letto al resto del gruppo il comunicato giunto da parte degli autori. La produzione ha così deciso che i Vipponi, avendo infranto il regolamento del reality, per questa settimana avranno un budget ridotto per la spesa. Questo quanto riportato nel comunicato letto da Manila e da Barù (QUI per il video):

“Vipponi, il Grande Fratello ha deciso di decurtare dal budget della vostra spesa ben il 30% a causa dei troppi e continui richiami effettuati per il non rispetto delle regole, tra le quali il non utilizzo del microfono, scorretto utilizzo degli occhiali da sole in casa, sigarette in terra e pulizia della casa. Questa settimana avrete a disposizione 224 euro, ossia più o meno 14 euro a testa”.

Nel mentre in queste ore a fare un duro attacco alle opinioniste del GF Vip 6 è stata nientemeno che Antonella Elia. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni su Sonia Bruganelli e su Adriana Volpe.