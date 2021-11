1 Intervengono gli autori del GF Vip 6

Tempo di provvedimento disciplinare per i Vipponi del GF Vip 6. Come sappiamo all’interno della casa i concorrenti sono obbligati a rispettare una serie di regole per una corretta convivenza. Già qualche giorno fa i gieffini, non avendo rispettato la regola di non utilizzare gli occhiali da sole in casa, sono stati ammoniti, e gli autori hanno così deciso di fare dei tagli al budget per la spesa settimanale. Questo il comunicato che era giunto ai concorrenti:

“Vipponi, per la spesa di questa settimana avete a disposizione 310 Euro. Premesso: sarebbero dovuti essere 380 euro. Il Grande Fratello ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole in casa”.

Nonostante le passate ammonizioni, i Vipponi ci sono ricascati e in queste ore hanno violato un’altra regola della casa, ovvero quella di non fumare in veranda. A quel punto gli autori del GF Vip 6 sono stati nuovamente costretti a intervenire e anche questa volta hanno fatto dei tagli al budget. Questo il comunicato arrivato in casa poco fa:

“Vipponi, sapete a quanto ammonterebbe la vostra spesa settimanale? A ben 340 €! Però, considerati i numerosi richiami a non fumare dentro la veranda, il Grande Fratello ha deciso che il budget sarà di 280 €”.

Mentre alcuni, come Sophie Codegoni, si sono immediatamente addossati la colpa, altri, come Soleil Sorge, hanno ribadito che non è giusto che tutto il gruppo debba essere punito per colpa di alcuni Vipponi. Nel mentre in questi giorni si è parlato della finale del GF Vip 6, e adesso sembrerebbe essere giunta la data dell’ultima puntata. Andiamo a rivedere quando dovrebbe terminare questa edizione.