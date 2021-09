1 Lo scherzo finito male al GF Vip

Sembrava essere una serata tranquilla ieri al Grande Fratello Vip, in attesa della puntata di venerdì, quando entreranno gli altri concorrenti, ma l’apparenza inganna. Katia Ricciarelli, infatti, sembra essersi molto arrabbiata a seguito di uno scherzo organizzato da alcune coinquiline. Ma partiamo per ordine.

Tutto è iniziato nel momento in cui Soleil Sorge, Francesca Cipriani e Clarissa Maconnèn Hailé Selassié sono corse in cucina allarmando tutti gli altri di aver lasciato una padella accesa, in realtà si trattava semplicemente di una marachella da parte delle tre, che hanno voluto animare un po’ la cena. Per tale ragione tutti gli altri hanno deciso di vendicarsi.

AIUT AVEVANO LASCIATO UNA PENTOLA SUL FUOCO ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/0n7gghSNp2 — trashtvstellare (@trashtvstellare) September 15, 2021

In che modo? Nel momento in cui Soleil, Francesca, Raffaella e due delle tre principesse sono state richiamate in confessionale, tutti gli altri si sono nascosti nella stanza di Katia Ricciarelli.

Unico rimasto in giardino è Alex Belli, il quale avrebbe dovuto in qualche modo distrarre le tre ragazze, ha tentato di disorientarle, ma con scarsi risultati. Raffaella Fico infatti ha suggerito alle sue compagne di andare nell’unica stanza in cui ancora non avevano controllato e si sono dirette proprio nella mini suite di Katia Ricciarelli. Lì hanno trovato tutti. Le ragazze, ancora più scaltre, si sono subito vendicate con un contro scherzo, facendo credere a tutti che ci sarebbe stata una punizione severa da lì a breve da parte del Grande Fratello.

Soleil e le altre ragazze menzionate hanno insistito, sottolineando quanto fosse grave quanto accaduto. Dunque hanno fatto accomodare tutti i concorrenti in giardino. Così ha preso il via il loro scherzo, finito molto male…