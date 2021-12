1 I retroscena sugli esclusi del GF Vip 6

In queste settimane come sappiamo, per via del prolungamento del reality, nella casa del GF Vip 6 stanno entrando nuovi concorrenti. A varcare la porta rossa sono già stati Patrizia Pellegrino, Maria Monsè, Valeria Marini, Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli e nei prossimi giorni arriveranno ulteriori Vipponi. Come sappiamo però a far parte del cast sarebbe dovuto essere anche Ferdinando Giordano, tuttavia all’ultimo minuto la sua partecipazione è saltata. Adesso a svelare un retroscena inedito sull’esclusione dell’ex gieffino è stato Gabriele Parpiglia, che a Casa Chi ha affermato:

“Doveva entrare Ferdinando Giordano, ex gieffino. Mentre ero a telefono con Biagio D’Anelli però, che invece è entrato, a un certo punto mentre parlavano mi disse che stavano portando via Ferdinando dalla quarantena. Erano tipo l’una di notte. La notizia quindi me l’ha data lui, perché poi si è saputo il giorno dopo. Ho letto di tutto, molti hanno scritto che sarebbe stato eliminato per le critiche di Guendalina Tavassi. Le motivazioni sono ben più serie”.

Ma non solo. Successivamente infatti Parpiglia ha anche confermato l’esclusione dal GF Vip 6 di Giulia Cavaglià e di Giulio Raselli, ex protagonisti di Uomini e Donne. Queste le parole di Gabriele in merito:

“Motivazioni serie sono anche quelle che hanno causato l’estromissione per sempre degli ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli. Non torneranno più”.

Ancora sconosciute tuttavia restano le motivazioni che hanno portato all’esclusione di Ferdinando, Giulia e Giulio dal GF Vip 6. Qualche giorno fa però sia la Cavaglià che Raselli sono intervenuti sui social. Andiamo a rivedere le loro dichiarazioni.