1 GF Vip 6, l’attacco di Stefania Orlando a Soleil

In molti nella serata di ieri hanno espresso le loro opinioni su quanto accaduto tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran al GF Vip 6. Il più colpito sicuramente è stato l’attore, ma anche su Soleil qualcuno non si è risparmiato e stiamo parlando di Stefania Orlando. Dopo il commento ironico di Tommaso Zorzi, infatti, anche l’ex gieffina è voluta intervenire come mostra un post Instagram messo su Twitter da un’utente. Qui si legge:

Dunque, impariamo qualcosa anche dalle sceneggiature mal scritte e mal recitate. Se vi dovesse capitare di incapricciarvi di un uomo sposato sappiate che state intraprendendo una storia con un traditore. Ergo: se diventerà “vostro” farà con voi ciò che ha fatto con la moglie, è sempre un recidivo. Nel caso migliore, dopo aver trascorso del tempo con voi, tornerà dalla moglie con la coda tra le gambe! In entrambi i casi sappiate che non siete Alice nel Paese delle Meraviglie e che siamo nel 2021, baby. Chi accetta di entrare in una coppia e di rompere gli equilibri deve assumersi le sue responsabilità. Smettiamo di dare la colpa solo ai mariti fedifraghi.

Un pensiero che diverse persone hanno colto come un attacco anche a Soleil Sorge. Secondo l’ex gieffina, infatti, l’attuale concorrente del GF Vip 6 avrebbe delle colpe e dovrebbe assumersene la responsabilità. A parlare del triangolo, ad ogni modo, sono state molte persone. Primo fra tutti Alfonso Signorini, il quale per la prima volta si è esposto in merito:

[…] Mi trovo in profondo imbarazzo ogni volta che parliamo del rapporto tra loro. Mi chiedo se tutto quello che vivono corrisponda a una storia già scritta e pianificata da loro oppure sia il risultato di una serie imprevedibile di emozioni. Tutto finio o costruito da parte loro o è tutto vero? Io un’idea me la sono fatta. Vi posso garantire, da conduttore. che mi limiterò a raccontare nel bene e nel male cosa succede.

